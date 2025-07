🚨BREAKING:🚀 🇺🇦💥🇷🇺Ukrainian Storm Shadow missiles rain down on Russian-occupied Donetsk, aftermath footage surfaces, and the destruction speaks louder than words. Something big is unfolding. pic.twitter.com/GwzTRJ1iMz — Defense Intelligence (@DI313_) June 30, 2025

Crimeea și Sevastopol, din nou în alertă

Țintele au inclus orașul Donețk, gara din Yasinuvata, un combinat metalurgic, precum și regiuni din apropierea Rostovului și a poligonului balistic Kapustin Yar, aflat la peste 600 km de linia frontului.

📍 Footage from occupied Donetsk — reportedly hit by Storm Shadow



Propagandists claim the city was struck by Storm Shadow missiles. Notably, Russias Defense Ministry says nothing about missiles — only reports downed drones.



💥 There are unconfirmed reports that a military site… pic.twitter.com/wEP5G79E1e — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2025

Atacul a fost masiv, iar alarmele antiaeriene au sunat în repetate rânduri în Sevastopol. Locuitorii au raportat explozii sau zgomote produse de lansarea unor rachete. De asemenea, podul Kerci a fost temporar închis traficului.

Unul dintre atacurile filmate a fost surprins în regiunea Herson, de unde s-au ridicat avioanele ucrainene. Rachetele au fost văzute îndreptându-se către Dzhankoi (Crimeea de Nord), Novoshakhtinsk (regiunea Rostov) și chiar în direcția orașului Ahthubinsk, din regiunea Astrahan, Rusia.

„S-a auzit un vuiet puternic în Novoolexiivka, lângă granița Crimeei. Racheta zbura spre peninsulă”, relatează canalul „Crimean Wind”.

Donețk, combinatul și gara lovite. Ținta a fost Statul Major al Armatei a 8-a

Potrivit surselor din social media rusești, rachetele Storm Shadow au lovit în centrul orașului Donețk, provocând incendii și fum dens. O parte dintre atacuri ar fi vizat combinatul metalurgic din oraș, iar alte rachete au atins gara Yasinuvata, folosită pentru transport logistic de armament și trupe.

🚨BREAKING: Preliminary reports indicate a Ukrainian hit by one of the Storm Shadow cruise missiles on a military unit in Russian controlled Donetsk.



It is also reported that there were hits on the Yasynuvata railway station and the metallurgical plant in the city. pic.twitter.com/zhGmuUnGJb — World Source News 24/7 (@Worldsource24) June 30, 2025

Surse neoficiale menționează că unul dintre atacuri ar fi lovit clădirea centrală a magazinului universal din Donețk (TsUM), care ar fi găzduit statul major al Armatei a 8-a ruse.

Posibil atac și în Rusia: Ahthubinsk, lângă poligonul Kapustin Yar

Un alt atac ar fi țintit orașul Ahthubinsk, din regiunea Astrahan, aflat la peste 600 de kilometri de linia frontului. Aici, autoritățile au activat „codul roșu” de pericol aerian, iar primarul Alexandr Sivakov a cerut locuitorilor să rămână în case.

❗️❗️❗️ 🇺🇦 BOOM — A few minutes ago, four Storm Shadow cruise missiles successfully struck the occupied settlement of Yasynuvata in Donetsk Oblast.



🔥 Additionally, a metallurgical plant in the city of Donetsk was bombed. This facility manufactures military products for the… pic.twitter.com/yj84hWX8Vc — Visioner (@visionergeo) June 30, 2025

În apropiere de Ahthubinsk se află poligonul militar Kapustin Yar, folosit pentru testarea rachetelor balistice ruse. În trecut, Rusia a testat aici inclusiv rachete de tip „Lîșcina”, cu rază medie de acțiune.

„Stați în locuințe și evitați zonele aglomerate. Urmăriți doar sursele oficiale”, a transmis primarul din Ahthubinsk.

Rusia reclamă folosirea rachetelor Taurus, pe care Germania nu le-a trimis încă în Ucraina

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora unele dintre țintele atacate ar fi fost lovite și cu rachete Taurus, de fabricație germană. Acest lucru nu a fost confirmat oficial, dar presa rusă a menționat prezența unor astfel de proiectile în zona Rostov.

Germania nu a trimis, cel puțin oficial, rachete Taurus Ucrainei, deși la un moment dat acest lucru a fost luat în calcul.

Comandamentul Forțelor Aeriene ucrainene nu a comentat atacurile, din motive operaționale. Potrivit estimărilor presei occidentale, în dotarea Ucrainei mai există aproximativ 40 de rachete ATACMS (americane) și un număr necunoscut de Storm Shadow sau Scalp.

Marea Britanie și Germania lucrează deja la o nouă generație de rachete de croazieră, cu rază de acțiune de peste 2.000 de kilometri. Acestea vor fi capabile să lovească adânc în teritoriul rusesc, cu o precizie foarte ridicată.