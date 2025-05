Fostul cancelar Olaf Scholz a refuzat constant această opțiune, în timp ce actualul cancelar, Friedrich Merz, a indicat o schimbare de atitudine, ridicând restricția privind raza de acțiune a armelor furnizate Ucrainei.

Rachetă de ultimă generație

Racheta Taurus – un sistem modern de croazieră lansat din aer – poate zbura la altitudini foarte joase (sub 50 de metri), este extrem de manevrabilă și capabilă să atace ținte din unghiuri neconvenționale. În plus, are o autonomie între 500 și 600 kilometri, depășind rachete similare precum Storm Shadow (Marea Britanie) sau SCALP (Franța).

Această rază de acțiune extinsă permite avioanelor care transportă Taurus să lanseze rachetele de la distanță sigură, departe de front, sporind securitatea misiunilor.

De asemenea, racheta integrează tehnologie de navigație de ultimă generație, cu patru sisteme GPS independente, și a fost concepută pentru a evita sistemele de apărare aeriană.

Taurus, acronim pentru „Target Adaptive Unitary & Robotic Offensive Utility System”, a fost introdus în 2005 și costă aproximativ un milion de euro per unitate. Germania deține circa 600 de astfel de rachete, dintre care doar jumătate sunt operaționale.

Destinate unor ținte complexe

În prezent, Ucraina folosește lunar între 20 și 30 de rachete de croazieră, astfel că un eventual sprijin german ar putea acoperi necesarul pentru 6-9 luni, în funcție de intensitatea utilizării.

Totuși, rachetele precum Taurus nu pot compensa lipsa generală de provizii militare. Ele sunt destinate unor ținte complexe, precum centre de comandă sau aeronave de recunoaștere, dar Ucraina are nevoie de un volum mult mai mare de armament pentru a răspunde ritmului de atac al Rusiei, care utilizează lunar între 60 și 100 de rachete de croazieră și circa 9.000 de drone.

Deși doar aproximativ 30% dintre germani susțin livrarea rachetelor Taurus către Ucraina, unii oficiali consideră că permiterea utilizării acestor arme cu rază lungă de acțiune este esențială pentru ca Ucraina să poată lovi baze militare aflate pe teritoriul rus.

Totodată, se discută despre posibilitatea unui sistem „autonom” Taurus, operat de Kiev cu sprijinul producătorului, dar o astfel de soluție ar presupune costuri și eforturi tehnice suplimentare.

Kremlinul, prin purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, a reacționat la afirmațiile lui Merz, avertizând că astfel de decizii sunt „extrem de periculoase”.

De curând, Ucraina a primit aprobarea Occidentului să atace ținte militare din Rusia fără restricții privind raza de acțiune.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Kievul a cerut în mod repetat arme puternice („game changer”) Occidentului spunând că acestea o vor ajuta să facă față Moscovei și să inverseze soarta războiului.

