Bărbatul, care are antecedente penale, nu s-a oprit aici. El a intrat în direct pe rețelele sociale, amenințându-și vecinul cu moartea în timp ce agita un topor. După ce autoritățile au început să-l caute, suspectul s-a refugiat într-o pădure din apropiere.

Pentru a-l găsi, poliția a mobilizat resurse semnificative, inclusiv un elicopter dotat cu echipamente de termoviziune. Florina Meteş, purtător de cuvânt al IPJ Maramureş, a explicat: „Activităţile de căutare au fost demarate după ce poliţiştii au stabilit că bărbatul de 51 de ani ar fi distrus prin incendiere o claie de fân, un şopru cu fân şi o construcţie din lemn şi ar fi ameninţat persoane din localitatea Bârsana.

Pentru eficientizarea căutării, din cauza zonei şi condiţiilor meteorologice, un rol esenţial în desfăşurarea operaţiunii l-a avut elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie şi echipamentele cu termoviziune”.

În timp ce se ascundea, bărbatul a continuat să transmită live pe TikTok, ținându-și urmăritorii la curent cu situația sa. După o noapte petrecută în pădure, rămas fără baterie la telefon și fără alcool, suspectul a decis să se predea.

Bărbatul a fost reținut de Serviciul de Investigații Criminale și dus la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă. Autoritățile urmează să-l prezinte în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Operațiunea de căutare a implicat o echipă mixtă formată din polițiști, polițiști de frontieră și jandarmi, demonstrând amploarea eforturilor pentru capturarea suspectului.

