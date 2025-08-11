  • „Nu contează dacă elefanții se bat sau se iubesc, iarba are mereu de suferit“ este proverb provenit din Africa, preluat în relaţiile internaţionale, care înseamnă „sunteți prea mici și veți suferi din cauza conflictelor geopolitice“.

„Occidentul a folosit Ucraina pentru a încerca să slăbească Rusia și Kievul va plăti scump”

Într-o postare pe rețelele sociale, Robert Fico a afirmat că „Ucraina va suferi cel mai mult în urma acestui conflict”.

Liderul de la Bratislva a comentat întâlnirea planificată între președinții SUA și Rusiei, spunând că toată lumea știe deja că „acest conflict are rădăcini istorice profunde și nu are o soluție militară”.

El a adăugat că aderarea Ucrainei la NATO este imposibilă.

Premierul slovac a citat o zicală africană: „Nu contează dacă elefanții se bat sau se împerechează, întotdeauna suferă iarba”. Potrivit lui, „Occidentul a folosit Ucraina pentru a încerca să slăbească Rusia”, iar din moment ce această încercare „a eșuat”, Ucraina „va trebui să plătească scump”.

Vă amintiți de vechiul adevăr african pe care îmi place să-l repet? Nu contează dacă elefanții se luptă sau se împerechează, iarba are de suferit întotdeauna. Indiferent cum se vor termina discuțiile dintre elefanți, pe 15 august, iarba va avea de suferit, în acest caz, Ucraina.

În opinia sa, indiferent de rezultatul negocierilor, „Ucraina va fi cea care va suferi”

Fico consideră că liderii politici ucraineni sunt parțial responsabili pentru situația actuală.

Premierul slovac a susținut că războiul ar fi putut să se încheie încă din aprilie 2022, dar mai mulți politicieni occidentali s-au opus acestui lucru.

Fico consideră că cele mai importante aspecte sunt încetarea imediată a operațiunilor militare și oprirea „uciderii fără sens a slavilor”.

De asemenea, el speră ca alți actori occidentali să nu saboteze un eventual acord de încetare a focului.

„Robert Fico nu a înțeles niciodată adevăratele motive ale invaziei criminale a Rusiei”

Ministerul ucrainean de Externe a transmis că „Robert Fico nu a înțeles niciodată adevăratele motive ale invaziei criminale a Rusiei și pericolul reprezentat de flirtul lui cu un stat agresor”.

Kievul a tras atenția, de asemenea, asupra utilizării de către prim-ministrul slovac a unei retorici deschis ofensatoare la adresa Ucrainei și a poporului ucrainean.

Robert Fico a reacționat din nou: „Nimeni nu-mi va lua dreptul la libertatea de exprimare/ Deși activistul opoziției a vrut să mă împuște din cauza opiniei mele despre războiul din Ucraina”.

„Războiul din Ucraina a deformat libertatea de exprimare în UE”

„Războiul din Ucraina a deformat libertatea de exprimare în UE. Orice opinie, alta decât cea obligatorie, este aspru criticată si condamnată, chiar dacă se bazează pe informații obiective. Resping această deformare deliberată a drepturilor fundamentale. Cu tot respectul pentru diplomația ucraineană, trebuie să subliniez că dreptul la o opinie diferită exprimat în mod normal stă la baza democrației și că limitarea acestui drept este începutul sfârșitului democrației”, a scris Fico.

Îmi voi păstra dreptul la libertatea de exprimare și o opinie diferită, chiar dacă aceasta provoacă nervozitate în rândul colegilor mei din UE și Ucraina vecină. Deși opinia mea suverană despre conflictul militar din Ucraina aproape că m-a costat viața.

Premierul slovac Robert Fico a fost împușcat pe 15 mai 2024 în fața unui cămin cultural din localitatea Handlova, regiunea Trencin, la 200 de kilometri de capitala Bratislava, unde venise pentru o ședință de guvern. Atacatorul, Juraj Cintula, 71 de ani, a fost imediat arestat de serviciul de pază al premierului.


