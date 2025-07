„Lucrasem vreo 6 luni prin Anglia și strânsesem ceva cașcaval”

Daniel Balaș.

„La începutul anului 4 de facultate, mi-am luat inima în dinți și am plecat la Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, să mă hirotonească preot; eram scârbit de sistem dar mai aveam o speranță că poate ca preot o să fie altfel. M-am dus, am vorbit personal, l-am miruit bine pentru că lucrasem vreo 6 luni prin Anglia și strânsesem ceva cașcaval, dar nu mai contează pentru că a doua zi de dimineață, m-a și hirotonit preot”, spunea Balaș în propria carte, publicată în 2023.

Acesta mai adăuga „după perioada de practică de la Catedrala din Constanța, am plecat pe TIR în Anglia ca să strâng cașcaval pentru Parohie. Am revenit în țară, i-am donat pentru Catedrală”, relatează fostul preot în cartea sa la pagina 123.

Facsimil pagina 123 din cartea Adevărul din spatele sutanei

Balaș își continuă povestea spunând că a fost repartizat la zeci de kilometri de Constanța într-un sat, deși a oferit donația către Catedrală.

„Că na, e sfânta donație, dar se pare că nu a fost mulțumit pentru că mi-a dat o Parohie la 80 km de Constanța, fără casă parohială, fără salariu și cu 100 de persoane în tot satul”, continuă Balaș.

Balaș spune că Arhiepiscopia Tomisului face patru milioane de euro pe an doar din lumânări

În paginile următoare, fostul preot își exprimă nemulțumirea față de ÎPS Teodosie deoarece îl suna de câteva luni să-i dea înapoi măcar banii pe combustibil pentru deplasările realizate la parohia unde a fost trimis să slujească, în condițiile în care Arhiepiscopia realiza sute de mii de euro profit lunar doar din vânzarea lumânărilor, povestește Balaș.

PS Teodosie.

„Deja se făceau 4 luni de când îl tot sunam pe Teodosie să-mi dea măcar banii pe motorină, dar mereu se văita că nu are venit, în condițiile în care el încasează trei salarii, cel de arhiepiscop, de profesor universitar și cel de director la școala doctorală. […] Fraților haideți să vă spun ce venit au ei pe lună ca să nu ziceți că sunt nebun: Gândiți-vă că în Arhiepiscopia Tomisului sunt peste 300 de parohii. Să zicem că fiecare parohie cheltuie în medie pe lună 60 de kg de lumânări cu 76 lei kilogramul, deci ar veni pe lună 300.000 euro profit! Pe an, ar fi undeva la 4 milioane de euro doar din lumânări! Mai e nevoie să vă calculez și celelalte obiecte bisericești?”, scrie Balaș.

„M-am rugat de ÎPS Teodosie 8 luni să îmi dea salariu”

În continuare, Balaș povestește episodul când a decis să-și dea demisia din cauza lipsurilor financiare întâmpinate în acea perioadă la parohia unde a fost repartizat de Arhiepiscopia Tomisului.

„Mi-am luat inima-n dinți și am plecat la Arhiepiscopie să îmi scriu demisia. […] M-am rugat de IPS Teodosie 8 luni să îmi dea salariu, am fost la primărie, curca aia de primăriță începuse să dea din aripi că ea n-are fonduri să repare biserica. Eu am băgat și centrală și instalație nouă de curent și multe altele! Ce vreți să mai fac? Să plâng pe drum cu o pancartă de gât și să strig «ajutați-mă și pe mine să întrețin pârțarii de la Arhiepiscopie care stau aici pe fotolii moi pe banii proștilor ca noi»”, relatează Daniel Balaș la pagina 131.

Pagina 131 din cartea Adevărul din spatele sutanei

Fostul preot își încheie întâmplarea spunând că a ieșit cu demisia semnată de IPS Teodosie, iar după a dat de un coleg, tot preot, care i-a spus lui Balaș de afacerile arhiepiscopului.

„Am ieșit afară cu demisia semnată atât de ÎPS Teodosie cât și de consistoriu (adunarea administrativă – n.red.) și am dat de un preot cu care mă înțelegeam mai bine. I-am explicat că plec, că nu mă mai pot adapta condițiilor de aici la care el îmi răspunde «Normal frate pentru că ÎPS Teodosie, își mai deschide un centru social, cu pensiune cu tot ce vrei „Sf Elena de la Mare”, acolo a investit câteva milioane de euro, de la slugi ca noi!»”.

Fostul preot Daniel Balaș a fost exclus din biserică fără drept de a mai sluji la sfârșitul lunii mai 2022, după ce Arhiepiscopia Tomisului l-a acuzat că bulversează ordinea de drept a Bisericii prin mijloace social media și atacă ierarhia bisericească, notează publicația locală Dobrogea Live.

I-am contactat pe reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului pentru un punct de vedere privind afirmațiile făcute de Daniel Balaș în cartea sa, însă nu au oferit un răspuns.