Un punct în plus la examen pentru cei ce au mers la urne! Cum și-a îndemnat o profesoară de la Facultatea de Arhitectură din București studenții să voteze

Alegerile europarlamentare și referendumul pe teme de justiție din 26 mai au stârnit un val enorm de interes, prezența la urne – 49,02% la europarlamentare și 41,28% la referemdum – fiind un adevărat record.

Campaniile de promovare ale scrutinului au fost extrem de variate. Exemplele nu-s puține: o agenție de turism a fost sesizată la Parchet pentru organizarea unei loterii initulată „Mergi la vot, mergi în vacanţă”, în timp ce mai multe cafenele, restaurante sau clătitării din București și din țară și-au ademenit clienții care merg la urne cu diverse oferte promoționale.

Mobilizarea pentru o prezență cât mai ridicată la vot n-a fost omisă însă nici în unele unități de învățământ.

Promisiune pe Facebook pentru studenți

Conform surselor Libertatea.ro, un astfel de caz s-a petrecut chiar în București, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Cu câteva zile înainte de alegeri, un cadru didactic le-a promis studenților săi din anul 4 că vor fi recompensați cu un punct în plus la o lucrare viitoare dacă vor merge să voteze.

Un student din cadrul facultății a declarat pentru Libertatea, sub protecția anonimatului, că toți cei care vor merge la vot vor primi un punct în plus din partea profesoarei Cristina Pană la verificarea care îi așteaptă pe studenți pe 5 iunie.

Profesorul a făcut anunțul prin intermediul unui grup de Facebook, însă nu și-a îndemnat cursanții să aleagă un partid anume, ci doar să meargă la urne.

„A fost atitudine civică, nu politică”

Libertatea a luat legătura cu Cristina Pană, conferențiar doctor-arhitect în cadrul Universității de Arhitectură „Ion Mincu”, cadrul didactic care și-a îndemnat studenții să meargă la vot. Aceasta nu a negat informațiile apărute, dar spune că în spatele promisiunilor sale a stat un raționament civic.

„A fost un imbold, trebuie să recunosc. A fost ceva care ținea de spirit civic și de empatie. Am spus la un moment dat că le voi da un punct în plus, dar până la urmă am zis că e datoria lor să voteze. Colegii mei au plătit scump pentru asta acum 30 de ani (n.a – pentru a-și câștiga dreptul la vot)”, a afirmat profesoara.

Ea a mai spus că anunțul său a fost făcut în „spirit de educație civică”. „Am renunțat între timp la chestia aceasta din mai multe motive. Sper că studenții n-au mers pentru asta la vot, chiar o să discut cu ei. O lăsăm așa, spunem că a fost un mic «șut în fund», că studenții nu prea funcționează altfel, din păcate. N-a fost niciun caz de politică, a fost ceva de atitudine civică. Nicio clipă nu s-a pus problema să le spun cu cine să voteze, ci numai să-și exercite dreptul la vot. Atâta tot”, a continuat aceasta.

