„Domnul(…) a decedat la data de 04.06.2004”

„La taxe sunt viu. În partea cealaltă sunt mort”, a povestit cu amărăciune bărbatul care și-a angajat un avocat pentru a descurca ițele poveștii absurde. Se gândește chiar să ceară despăgubiri statului. Omul se plânge că în această situație nu se poate angaja nicăieri.

„N-am mai auzit până acum aşa ceva. E posibil să opereze greşit. În loc să opereze decesul la tată, apare la fiu”, crede un angajat de la Primăria Vidra, Giurgiu, care este și el uimit de situația neobișnuită.

Funcționarii din Vidra, locul de naștere al bărbatului, au transmis informaţia că Ion Dumitru a murit în anul 2004: „Primaria Vidra, Compartimentul de Stare Civilă, a trimis comunicare (…) cu menţiunea că domnul Dumitru Ion a decedat la data de 04.06.2004″.

O dovadă ștampilată că trăiește

Ilfoveanul are nevoie acum de o dovadă ştampilată de primăria Vidra, care să ateste că este viu. Fără acest document nu poate să obţină duplicatul după certificatul de naştere. Iar încurcăturile se țin lanț. Fără certificat de naștere nu își poate găsi un loc de muncă.

„Am umblat peste tot, a zis că nu se poate angaja fără certificat de naştere. Nu am cum(…)”, explică bărbatul.

La rândul său, avocatul pe care l-a angajat spune că situația trebue tranșată în instanță, însă procedura durează.

„Este o eroare umană de transcriere din registrul vechi în registrul nou. O să dureze 4-5 ani să constatăm pe cale contencioasă faptul că acel certificat de deces este eliberat cu încălcarea prevederilor legale, mi se pare o situație absurdă”, a explicat Cătălin Crăcinescu.

