Într-un videoclip generat de inteligența artificială, pe care Trump l-a distribuit pe platforma sa Truth Social, președintele SUA este reprezentat ca un rege într-un avion de luptă, aruncând ceea ce pare a fi o cantitate mare de materie fecală asupra protestatarilor de jos.

În videoclipul de 19 secunde, președintele se află într-un avion de luptă marcat „Regele Trump”, purtând o coroană pe cap. Masca de oxigen pe care o poartă „Regele Trump” nu îi acoperă complet nasul și gura.

Trump pare să zboare cu avionul deasupra New York-ului, aruncând o încărcătură de substanță maronie asupra protestatarilor de pe străzi. Videoclipul este însoțit de melodia „Danger Zone” a lui Kenny Loggins, hit-ul din „Top Gun”.

Pe videoclip se vede un semn care indică că acesta a fost creat de cineva cu numele de utilizator @xerias_x. Un cont pe X (fostul Twitter) cu acest nume, al cărui profil îl arată pe Trump ca Pepe the Frog, a postat videoclipul sâmbătă.

Printre alte videoclipuri distribuite de Trump sâmbătă pe Truth Social se numără unul postat inițial pe BlueSky de VP JD Vance, care îl arată pe Trump punându-și singur o coroană pe cap și apoi trăgând o sabie. Acesta este însoțit de melodia «Hail to the King» a trupei de heavy metal Avenged Sevenfold.

În același timp, contul oficial al Casei Albe pe X a marcat ziua „Fără Regi”, postând o imagine cu Trump și Vance purtând coroane deasupra unei imagini cu liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, și senatorul Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat, purtând sombrero.

„Suntem construiți diferit. Noapte bună tuturor. 👑”, scrie în descrierea postării Casei Albe.

7 milioane de persoane au participat la peste 2.700 de proteste „Fără Regi” în toate cele 50 de state, potrivit CNN. Celebrități precum Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel, Robert De Niro și Glenn Close și-au exprimat sprijinul pentru protestele împotriva acțiunilor administrației Trump.

Acesta este cel mai recent meme ciudat generat de AI pe care Trump l-a postat pe rețelele sociale de-a lungul anilor.

În mai, Trump a distribuit o imagine generată de AI cu el însuși îmbrăcat ca Papa, după moartea Papei Francisc pe 21 aprilie (și cu câteva zile înainte ca Papa Leo XIV, născut la Chicago, să fie ales).

De Ziua Star Wars, pe 4 mai, Casa Albă a postat o imagine generată de AI cu Trump ca un Jedi musculos (deși sabia laser a președintelui este roșie, ceea ce semnifică latura întunecată plină de ură și putere a Forței în universul Star Wars).

În februarie, Trump a distribuit un videoclip generat de AI care prezenta Fâșia Gaza devastată de război transformată în stațiunea „Trump Gaza», care, printre alte scene, îi arăta pe Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu stând la piscină fără cămașă.

În perspectiva alegerilor prezidențiale din SUA din 2024, Trump a postat o serie de imagini generate de AI care pretindeau în mod fals că Taylor Swift îl susține pentru președinție, inclusiv una care o prezenta pe cântăreață ca Unchiul Sam, cu un mesaj suprapus care spunea „Taylor vrea să votezi pentru Donald Trump”. Vara trecută, Trump a distribuit și o fotografie modificată cu el însuși ca Superman alături de diverși asociați ca supereroi DC.

