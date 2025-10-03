Acest acord marchează a doua înțelegere în ultimele două luni care va ajuta la diversificarea aprovizionării și reducerea dependenței de Rusia.

Luna trecută, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va îndemna Ungaria să înceteze achizițiile de petrol rusesc, ca parte a presiunii asupra aliaților NATO de a-și reduce legăturile energetice cu Moscova din cauza războiului împotriva Ucrainei.

În replică, premierul ungar Viktor Orban a afirmat că renunțarea la energia rusească ar fi „catastrofală” pentru economia Ungariei.

Traderul angro de gaze naturale MVM CEEnergy din Ungaria a convenit să cumpere 400 de milioane de metri cubi de gaz pe an de la Engie, în perioada 2028-2038.

Acordul vine în completarea contractului încheiat luna trecută cu Shell, prin care Ungaria va achiziționa 200 de milioane de metri cubi de gaz pe an începând din ianuarie 2026, reprezentând aproximativ 2,5% din cerere.

Ministrul de Externe, Peter Szijjarto, a declarat, la ceremonia de semnare cu Engie, că acesta este „cel mai lung contract de aprovizionare cu GNL din istoria Ungariei și va deveni un pilon al securității energetice a țării”.

Engie nu a precizat originea gazului destinat Ungariei. De obicei, cumpărătorii și traderii europeni de GNL își formează un portofoliu din mai multe surse, inclusiv SUA, Orientul Mijlociu, Africa, Australia și, uneori, Rusia.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Aceste noi contracte marchează pași importanți pentru Ungaria în diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE