Donald Trump le-a transmis aliaților din NATO și UE să oprească importurile de petrol rusesc, printre cele mai vizate țări fiind Ungaria și Slovacia, ai căror prim-miniștri, Viktor Orban, respectiv Rober Fico, se afișează alături de liderul rus Vladimir Putin și răspândesc propaganda Kremlinului.

Ungaria susține că infrastructura sa îi permite să importe petrol doar din Rusia

Într-un interviu acordat în marja celei de-a 80-a sesiuni anuale a Adunării Generale a ONU, Peter Szijjarto a declarat: „Nu putem asigura aprovizionarea sigură (cu produse energetice – n.r.) a ţării noastre fără surse ruseşti de petrol sau gaze”.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică”, a adăugat șeful diplomației ungare, susținând apoi că Donald Trump „înțelege” abordarea conducerii de la Budapesta.

„Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol şi gaze de undeva (în afară de Rusia – n.r.), dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură. Şi dacă ne uităm la infrastructura fizică, este evident că, fără aprovizionarea din Rusia, este imposibil să asigurăm aprovizionarea sigură a ţării”, a insistat Szijjarto.

Condițiile lui Donald Trump pentru a sancționa Rusia

Declaraţiile lui Szijjartó au venit după ce Trump a condiţionat impunerea de noi sancţiuni împotriva Rusiei de întreruperea totală a aliaților europeni de la aprovizionarea cu energie din Rusia.

„Sunt gata să impun sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările NATO vor fi de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate ţările NATO vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia”, a afirmat Trump pe platforma sa Truth Social.

Acest mesaj a urmat unei serii de termene-limită stabilite de Trump pentru regimul de la Moscova pentru a face progrese în vederea încheierii războiului din Ucraina, care au trecut fără alte acţiuni. Unii aliaţi s-au întrebat dacă președintele american doreşte cu adevărat să crească presiunile asupra lui Vladimir Putin sau doar să paseze responsabilitatea Europei.

Viktor Orban și Robert Fico se încăpățânează să-și mențină țările dependente de petrolul din Rusia

Grupul MOL, deţinut de statul ungar, importă anual aproximativ 5 milioane de tone de petrol prin conducta Drujba. Ungaria și Slovacia se aprovizionează în continuare prin această conductă și sunt cele mai reticente la apelurile de a opri importurile de energie din Rusia.

Viktor Orban este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ideologici ai lui Donald Trump în Europa şi l-a lăudat în mod regulat pe liderul republican de la Casa Albă. Cu toate acestea, păstrează relații cordiale cu Vladimir Putin, în pofida agresiunii militare ruse din Ucraina.

Bloomberg scrie că UE ia în considerare să impună noi restricţii comerciale, care ar putea reduce sau opri livrările de petrol prin conducta Drujba. Aceste restricții ar putea fi introduse fără consimţământ unanim, permiţând ocolirea unui veto din partea Ungariei sau a Slovaciei.

„În ceea ce priveşte achiziţionarea de petrol rusesc, în prezent, practic doar Ungaria şi Slovacia mai fac acest lucru”, a precizat Lindsey Graham, un aliat al lui Trump și un susținător al Ucrainei.

„Sper şi mă aştept ca acestea (Ungaria și Slovacia – n.r.) să ia în curând măsuri pentru a ne ajuta să punem capăt acestui masacru (războiul ruso-ucrainean – n.r.). Dacă nu, vor exista consecinţe”, a adăugat senatorul american.

Liderii europeni au făcut presiuni asupra lui Viktor Orban și Robert Fico să înceteze achiziţiile de petrol rusesc, dar apelurile lor au fost ignorate.

Finlanda și Polonia pun presiuni asupra Ungariei și Slovaciei

Într-un interviu acordat weekendul trecut pentru The Guardian, preşedintele finlandez Alexander Stubb, care a devenit unul dintre liderii europeni care comunică cel mai des cu Donald Trump, a declarat că există „două căi” în recentele declaraţii ale lui Trump.

„Prima cale este ca Europa să înceteze să mai cumpere petrol şi gaze ruseşti. Cred că Trump are perfectă dreptate în această privinţă. Şi aici trebuie să exercităm presiuni asupra Ungariei şi Slovaciei, care încă mai fac acest lucru”, a declarat Stubb.

Întrebat ce instrumente ar putea fi utilizate pentru a exercita presiuni asupra celor două ţări, Stubb a răspuns că „asta depinde de Comisie”. În schimb, președintele finlandez a afirmat că Europa nu dispune de „instrumente juridice” pentru a impune tarife, dar ar putea lua în considerare sancţiuni mai severe.

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat săptămâna trecută, la Kiev, că susţine apelul lui Trump către Europa de a înceta achiziţiile de petrol rusesc.

„Sper că premierul Orban de la Budapesta va auzi acest lucru şi va da curs apelului preşedintelui Trump de a înceta achiziţionarea de petrol rusesc. Ungaria poate obţine petrolul din Sud”, a subliniat Sikorski.

În ceea ce privește aceste presiuni, Szijjarto i-a numit „fanatici” pe liderii de stat și oficialii din UE care susțin apelul lui Trump.

