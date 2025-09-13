Scrisoare către țările NATO

Donald Trump a adresat sâmbătă o scrisoare ţărilor NATO, cerându-le să înceteze achiziţiile de petrol rusesc şi să impună astfel sancţiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Sunt gata să impun sancţiuni majore Rusiei atunci când toate ţările NATO vor fi de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru, şi când toate ţările NATO VOR ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DE LA RUSIA”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social, scriind cu majuscule, aşa cum obişnuieşte.

„Achiziţionarea de petrol rusesc de către unele ţări a fost şocantă! Acest lucru vă slăbeşte considerabil poziţia de negociere şi puterea de negociere faţă de Rusia”, le-a spus țărilor NATO care fac acest lucru, printre care se numără, de pildă, Ungaria şi Slovacia, dar şi Turcia.

„Oricum, sunt gata să „acţionez” când sunteţi şi voi. Spuneţi-mi doar când?”, a anunțat liderul SUA.

Cere taxe de 50-100% pentru China

El propune, de asemenea, ca NATO să impună taxe de 50-100% Chinei pentru a slăbi influenţa economică a acesteia asupra Rusiei.

„Cred că acest lucru, plus NATO, ca grup, care impune TARIFE DE 50% PÂNĂ LA 100% CHINEI, care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI cu Rusia şi Ucraina, va fi de asemenea de mare ajutor în ÎNCETAREA acestui RĂZBOI mortal, dar RIDICOL. China are un control puternic şi chiar o influenţă asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influenţă”, argumentează Donald Trump.

„Este războiul lui Biden și Zelenski”

Totodată, Trump reamintește că războiul n-ar fi izbucnit dacă era el preşedinte şi spune că „este războiul lui Biden şi Zelenski”, fără a-l menţiona deloc pe Vladimir Putin.

„Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aş fi fost preşedinte!), este RĂZBOIUL lui Biden şi Zelenski. Eu sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui şi pentru a salva mii de vieţi ruseşti şi ucrainene (7.118 vieţi pierdute numai săptămâna trecută. NEBUNIE!)”, scrie preşedintele SUA.

În finalul mesajului, el adresează ţărilor NATO un ultimatum, reproşându-le că dacă nu se vor conforma, îi irosesc timpul:

„Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina repede şi toate acele vieţi vor fi salvate! Dacă nu, îmi irosiţi mie timpul, energia şi banii Statelor Unite. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!”, încheie Trump.

Regatul Unit a impus deja 100 de noi sancțiuni Rusiei. Secretarul de externe Yvette Cooper a anunțat o serie de măsuri privind „flota fantomă” a Rusiei, care transportă petrol rusesc, dar și pentru cei care furnizează electronice, explozibili și substanțe chimice folosite pentru construirea de rachete.

Articolul 4 al NATO a fost activat

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că este gata să treacă la o a doua etapă de sancțiuni, fără a dezvălui ce ar implica acestea.

Câteva zile mai târziu, Rusia a zguduit lumea după ce Polonia a fost forțată să doboare drone în spațiul său aerian.

Acesta a declanșat Articolul 4 al NATO, care le cere membrilor să se consulte între ei cu privire la potențialele amenințări.



Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că incidentul a adus Europa cel mai aproape de un conflict de la al Doilea Război Mondial încoace.



Ultima declarație a lui Trump vine la trei zile după ce apropiatul său aliat MAGA, Charlie Kirk, a fost împușcat mortal în timpul unei dezbateri la Universitatea Utah Valley.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de Vladimir Putin într-un interviu recent pentru Fox News. Potrivit AFP, Trump a declarat că „răbdarea mea faţă de preşedintele rus Vladimir Putin se epuizează rapid”.

În cadrul discuției, liderul de la Casa Albă a menționat posibilitatea impunerii unor sancțiuni împotriva sectorului bancar și petrolier din Rusia. Cu toate acestea, nu s-a angajat ferm în această direcție.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat vineri lansarea misiunii Santinela Estică, după ce zeci de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei.







