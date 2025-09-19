Vodafone va cumpăra de la Telekom, cu 30 de milioane de euro, angajații, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică.

Digi va achiziționa de la Telekom, cu 40 de milioane de euro, clienții prepaid, spectru și turnuri.

„Încheierea de astăzi a documentelor relevante ale tranzacției nu produce efecte cu privire la clienții, angajații și partenerii Vodafone România. După ce tranzacția se va finaliza, cele două companii vor demara procesul de integrare în etape. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit.”, a precizat Vodafone România.

Într-un anunț transmis Bursei de Valori București, compania Digi a arătat : „DIGI achiziționează anumite active, inclusiv anumite licențe de spectru și turnuri de telecomunicații, precum și activitatea de furnizare a serviciilor de telecomunicații mobile preplătite de la TKRM pentru un preț total de 40 de milioane de euro.”

Organizația Elenă de Telecomunicații (OTE), proprietarul Telekom, a confirmat cedarea participației sale de 100% în TKRM și a detaliat transferul:

TKRM va transfera către Digi activitatea de telefonie preplătită, anumite drepturi de spectru și o parte din portofoliul de turnuri.

OTE va vinde către Vodafone întreaga sa participație în TKRM (100% minus 7 acțiuni deținute de S.N. Radiocomunicații), cu excepția activelor menționate mai sus transferate către Digi.

„Suntem încântați că am ajuns la acest acord important, care este în deplină concordanță cu obiectivul strategic al OTE de a-și optimiza portofoliul și de a spori valoarea pentru acționari. Doresc să îmi exprim recunoștința față de echipa de management și angajații TKRM pentru dedicarea și realizările lor. Acordul cu Vodafone și Digi va facilita investițiile în infrastructură, va permite dezvoltarea mai eficientă a rețelei și va îmbunătăți serviciile pentru clienți, contribuind la transformarea digitală continuă a economiei și societății românești.”, a transmis președintele și directorul general al OTE, Kostas Nebis.

Finalizarea tranzacției dintre Telekom și Digi și Vodafone va avea loc la începutul lunii octombrie 2025.

