„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cursul lunii august, un bărbat de 28 de ani, tată al unui minor în vârstă de 12 ani, l-ar fi agresat fizic pe acesta. În urma cercetărilor efectuate, a rezultat presupunerea rezonabilă că, pe o stradă din Sectorul 3, pe fondul unor neînțelegeri, bărbatul și-ar fi agresat fiul, lovindu-l în mod repetat în mai multe zone ale corpului, în sensul că l-ar fi lovit cu palmele și pumnii în zona capului și a corpului – fapt care a condus, de asemenea, și la tulburarea liniștii și ordinii publice”, a transmis Poliția Capitalei, miercuri, 15 octombrie.

Atenție! Urmează imagini video cu un puternic impact emoțional!

Potrivit informațiilor Libertatea, agresorul este Vasile Daniel Balint, fiul interlopului Sile Cămătaru. Cel mic are 12 ani, este crescut de bunici și nu locuiește împreună cu tatăl său.

Motivul pentru care copilul a fost bătut de interlop este că „nu a reacționat” când alți copii i-au jignit familia și „le-a permis” celorlalți să vorbească așa despre rudele lui, au precizat sursele Libertatea.

Poliția Capitalei a transmis că toți membrii familiei au refuzat să facă plângere penală împotriva fiului interlopului Sile Cămătaru și au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

„Poliția Capitalei face un apel către persoanele aflate în situații de risc să accepte emiterea ordinului de protecție provizoriu și, acolo unde este necesar, aplicarea măsurilor de monitorizare electronică a agresorilor. Aceste instrumente legale sunt esențiale pentru protejarea vieții, integrității și siguranței victimelor și contribuie la prevenirea unor situații grave de violență”, au explicat polițiștii.

Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore

Reforma din MAI va atinge și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cătălin Predoiu: „Trebuie să ne autoevaluăm”
Știri România 19:35
Reforma din MAI va atinge și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Cătălin Predoiu: „Trebuie să ne autoevaluăm”
Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, invadată de ploșnițe și șobolani. Mulți studenți refuză să mai participe la cursuri
Exclusiv
Știri România 19:00
Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, invadată de ploșnițe și șobolani. Mulți studenți refuză să mai participe la cursuri
Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:02
Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Stiri Mondene 17:26
Când revine la TV sezonul 2 al emisiunii „The Floor”, prezentată de Dan Negru. Kanal D, anunț oficial
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el
Politică 18:33
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
Politică 17:58
Paul Stănescu se retrage din funcția de secretar general al PSD după 6 ani. Cum explică decizia pensionării
