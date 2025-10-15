„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 3 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cursul lunii august, un bărbat de 28 de ani, tată al unui minor în vârstă de 12 ani, l-ar fi agresat fizic pe acesta. În urma cercetărilor efectuate, a rezultat presupunerea rezonabilă că, pe o stradă din Sectorul 3, pe fondul unor neînțelegeri, bărbatul și-ar fi agresat fiul, lovindu-l în mod repetat în mai multe zone ale corpului, în sensul că l-ar fi lovit cu palmele și pumnii în zona capului și a corpului – fapt care a condus, de asemenea, și la tulburarea liniștii și ordinii publice”, a transmis Poliția Capitalei, miercuri, 15 octombrie.

Atenție! Urmează imagini video cu un puternic impact emoțional!

Potrivit informațiilor Libertatea, agresorul este Vasile Daniel Balint, fiul interlopului Sile Cămătaru. Cel mic are 12 ani, este crescut de bunici și nu locuiește împreună cu tatăl său.

Motivul pentru care copilul a fost bătut de interlop este că „nu a reacționat” când alți copii i-au jignit familia și „le-a permis” celorlalți să vorbească așa despre rudele lui, au precizat sursele Libertatea.

Poliția Capitalei a transmis că toți membrii familiei au refuzat să facă plângere penală împotriva fiului interlopului Sile Cămătaru și au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

„Poliția Capitalei face un apel către persoanele aflate în situații de risc să accepte emiterea ordinului de protecție provizoriu și, acolo unde este necesar, aplicarea măsurilor de monitorizare electronică a agresorilor. Aceste instrumente legale sunt esențiale pentru protejarea vieții, integrității și siguranței victimelor și contribuie la prevenirea unor situații grave de violență”, au explicat polițiștii.

