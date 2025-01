„Străinul” este despre acceptarea suferinței, amintiri dureroase și autoizolare, despre dorul de părinți și iubirile pierdute, despre ce a fost și speranța că poate se mai întoarce. Se cânta cu aceeași energie și fior și la Plaiul Foii, și în Făgăraș sau Apuseni, și în Sighișoara sau la Sfinx, în jurul unui foc de tabără, și la Vama Veche sau la Gura Portiței.

Cu strofe ușor modificate și cu titlul „Râpa”, piesa e în repertoriul multor artiști, însă puțini menționează numele celui care a scris versurile și a compus muzica.

Cum a scris piesa

„Poate sunt persoane care l-au cunoscut și vor să-și ia rămas-bun de la tata. Le puteți trimite postarea mea, vă rog? Mulțumesc mult”, a transmis Dainata Leva.

În 2020, Libertatea l-a vizitat acasă, la Corni, pe cantautorul băimărean Vasile Leva. „Versurile le-am scris în tinerețe. Ce am simțit am pus în strofe. Sincer? Am vrut să vizitez lumea de dincolo, nu am ajuns acolo, asta e!”. Totul a plecat de la o dramă sentimentală, spunea Leva.

În decorul din Țara Codrului, Vasile Leva a cântat atunci melodia care l-a făcut cunoscut.

Vasile mărturisea că l-a inspirat un loc numit „Piatra Tâlharului”: „Stând sub cireș, era o stâncă, o râpă. M-am gândit ce bine ar fi acolo un han frumos, trecătorii care trec prin pădure, se opresc… De acolo mi-a venit inspirația. E o priveliște superbă a orașului Baia Mare. Am scris balada la înălțime. În timpul vacanței, când eram copil, acolo urcam”.

„Prima mea iubire m-a dezamăgit, de aceea am încercat să plec”

Vasile Leva a avut 9 tentative recunoscute de sinucidere. Vasile locuia la apartamentul 61, la etajul al patrulea, într-un bloc din cartierul Săsar: „Nici acum nu-mi vine să cred că am scăpat. Era o mașină cu număr de Argeș. Mă luai, luai (n.r. titlul unei piese d-ale lui), dar am picat bine. Păcat de Dacie, că i-am spart luneta și i-am îndoit capota. Miliția m-a lăsat în pace, autoturismul era așezat pe spațiul verde. M-am ridicat, am urcat, am deschis ușa, cei de acasă erau șocați când m-au văzut, e imposibil…”.

Vasile Leva credea că are nouă vieți, ca pisicile: „Prima mea iubire m-a dezamăgit, de aceea am încercat să plec”, repetă.

Muzica și poezia nu-mi ies din cap câte zile oi avea. M-au salvat. Am un organism de fier, a fugit moartea de mine. Și când am luat un pumn de barbiturice… Am înțeles că nu e o soluție să treci dincolo.

A vrut să-l împuște pe Ceaușescu

Vasile Leva a a făcut Liceul Gheorghe Șincai din București, a absolvit Facultatea de Drept și a fost avocat: „Am ieșit din Barou fiindcă m-am enervat pe cineva care dorea divorțul fără nici un argument”.

A lucrat, la un moment dat, ca lăcătuș mecanic: „Am făcut o armă, așteptam ocazia să-l pot lichida pe Ceaușescu. Dar m-a turnat cineva. Dimineața, când am ajuns la serviciu, am fost chemat în birou și m-au ridicat. M-au dus trei luni la Sighet”. El credea că Dumnezeu a ținut cu el de fiecare dată: „Sunt norocos, soarta mi-a surâs. Cred că sunt protejat de cineva”. „Iar muzica și poezia nu-mi ies din cap câte zile oi mai avea”, întărea Vasile.

Vali Moldovan: „Om de mare caracter, de artă”

Vali Moldovan, 62 de ani, folkist băimărean cunoscut, una dintre emblemele grupului Orizont 77, povestea: „Îl cunosc pe Vasile de multă vreme. Am fost vecini, am copilărit împreună, în cartierul Săsar. Cântam la scara blocului, pe malul apei… El e un om de mare caracter, de artă… Iar puterea lui de creație e superbă. Compuneam la el sau la mine”.

„Străinul” a fost compus la Vasile acasă. Versurile și muzica sunt ale lui. Eu am derogare de la Vasile, când o cânt, amintesc mereu de el, prietenul meu. Și mi se cere cam peste tot pe unde merg. Am interpretat-o și împreună, de mai multe ori.

Versurile piesei „Strănul”:

Strofa 1

La marginea coastei abrupte/

Am văzut într-un bar un străin/

Era trist și-avea hainele rupte/

Și pe masă o sticlă cu vin.

Strofa 2

Nu te oprește nici ploaie, nici vânt/

Nicăieri nu ai loc de popas/

Om nebun ce-nconjoară pământul/

Lângă mine oprește un ceas.

Strofa 3

Mi-amintesc de-o vară-nsorită/

De-o pădure cu muguri pe ram/

De prietenii mei, de iubită/

Și de-o casă cu mama la geam.

