Avocații familiilor îndoliate au cerut instanței ca Pascu să fie condamnat pentru omor calificat, în vreme ce apărătorii lui au pledat pentru reducerea pedepsei.

Avocații cer ca Pascu să fie judecat cu ușile închise

La ultima ședință de judecată, Vlad Pascu a fost singur în boxa arestaților. Părea tuns recent și purta o cămașă albă, cu mânecă lungă și cu dungulițe verticale. În sala de judecată, pe o bancă, erau părinții lui, unul lângă celălalt. Plus cei patru avocați care l-au reprezentat în proces și care au cerut, imediat după ce instanța a urcat la prezidiu, declararea ședinței nepublice.

Avocații au înmânat celor două judecătoare printuri cu mesajele de amenințare primite de familia Pascu și au spus că e din cauza mediatizării excesive a cazului. Mai mult, un avocat s-a plâns instanței că a fost numit „mizerabil” de către una din părțile civile. „Actul de justiție trebuie să fie unul corect, echitabil pentru toate părțile”, au spus apărătorii, solicitând și ca părțile civile să fie obligate de instanță să nu mai facă declarații la terminarea procesului.

Judecătoarele au respins cererea, motivând că mediatizarea acestui caz a fost făcută și înainte de începerea procesului și, astfel, nu se poate trage concluzia că mesajele au apărut în urma relatărilor jurnaliștilor din sala de judecată.

Mai departe, avocații lui Pascu au cerut să fie trimise adrese către DNA, DIICOT și Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru a valorifica un denunț pe care Pascu l-ar fi făcut în dosarul dealerului Tudor Duma, zis Maru, în sensul reducerii la jumătate a pedepsei. Dar instanța a respins și această solicitare, subliniind că DIICOT a comunicat deja Curții de Apel că Pascu nu poate beneficia de acest avantaj.

Avocatul familiei Dragomir, Adrian Curculis (stânga). Foto Dumitru Angelescu

Părinții studenților uciși cer ca Pascu să fie condamnat pentru omor

După respingerea cererilor prealabile, s-a intrat în dezbateri, iar instanța a dat cuvântul părților, pentru susținerea apelurilor. Mai întâi, a vorbit procurorul de ședință, care a cerut ca Pascu să primească 4 ani și 4 luni pentru infracțiunea de părăsire a locului accidentului, în loc de 3 ani, cât a decis Judecătoria Mangalia.

Avocații familiilor care și-au pierdut copiii în accident au solicitat în continuare schimbarea încadrării juridice, din ucidere din culpă în omor calificat. Ei au mai cerut pedeapsa maximă pentru părăsirea locului accidentului, dar și majorarea cuantumului daunelor pe care le vor primi părțile civile.

„Noi cerem să nu se majoreze daunele”, a spus avocatul Bogdan Ezer, care reprezintă în proces Biroul Asigurătorilor Auto din România. „Nu trebuie nedreptățite celelalte victime, din dosare similare”, a explicat el, invocând exemple din practica judiciară. Potrivit avocatului, „părinții decedaților ar trebui să primească nu 250.000 de euro, ci 250.000 de lei”.

Iar pentru unul dintre cei trei studenți răniți în accident, reprezentantul BAAR a apreciat că suma de 5.000 de lei, adică 1.000 de euro, ar fi îndestulătoare.

Cătălin Ștefan Dragomir și Valentin Olariu, părinții studenților uciși

Avocații lui Pascu cer reducerea pedepsei și amintesc de cazul Colectiv

În continuare au luat cuvântul, pe rând, cei patru avocații ai lui Vlad Pascu. Primul a cerut reducerea pedepsei, stabilită aproape de maxim de prima instanță, explicând că există situații mai grave decât cea din acest dosar și întrebându-se retoric „ce pedepse ar mai putea fi date, dacă Vlad Pascu a primit maximum prevăzut de lege?”. Avocatul a invocat și dosarul Colectiv, unde cei trei patroni ai clubului au primit, pentru uciderea din culpă a 63 de oameni, câte 11 ani şi 8 luni de închisoare.

Al doilea avocat a invocat vina autorităților, netaxată juridic, pentru accidentul de lângă 2 Mai. „E ușor să-i dăm lui Pascu 10 ani de închisoare și să acoperim incompetența autorităților”, a spus el. „În august se fac doi ani de la accident. S-a schimbat ceva de atunci? Avem trotuar acolo? Avem iluminat public?”, a spus el.

Al treilea avocat a insistat ca Vlad Pascu să beneficieze totuși de reducerea la jumătate a pedepsei, ca urmare a denunțului făcut de el la DIICOT, în dosarul lui Tudor Maru, care a fost și condamnat între timp. Iar al patrulea apărător, o avocată, a cerut să se țină cont, în stabilirea pedepsei finale, de circumstanțele personale ale inculpatului care, printre altele, a încercat și acoperirea unei părți din prejudiciul creat.

Apărarea lui Pascu a pledat, la unison, pentru reducerea pedepsei acestuia „către minim sau mediu”.

Ultimul cuvânt al lui Pascu: „Merit să fiu în locul ăsta”

În ultima sa intervenție, procurorul de ședință a precizat că se opune ca Pascu să fie acuzat de omor, pentru că în raportul de expertiză al accidentului se precizează că a existat un derapaj al mașinii, „care nu este o acțiune intenționată și, prin urmare, nu a existat o intenție a inculpatului, nici directă, nici indirectă. A existat o culpă crasă și o nestăpânire a volanului”.

La finalul ședinței de judecată, instanța i-a cerut inculpatului să vorbească, în ultimul său cuvânt. Mama lui Pascu se ridicase din bancă și se apropiase de boxa arestaților. Stătea în picioare, privindu-și lung fiul și strângând în brațe un pardesiu subțire, de care-și sprijinea bărbia.

Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu

„Îmi dau seama de ceea ce s-a întâmplat. Am înțeles realitatea situației”, a spus fiul ei, în ultimul său cuvânt. „Regret tot ceea ce s-a întâmplat; au fost niște alegeri greșite. Aș vrea să am parte de o doua șansă, pentru a reveni în societate și pentru a demonstra că am înțeles ce s-a întâmplat”, le-a spus Vlad Pascu celor două judecătoare.

La finalul ședinței, instanța a anunțat că rămâne în pronunțare. Verdictul Curții de Apel Constanța va fi unul definitiv.

Cum s-a întâmplat accidentul mortal de lângă Vama Veche

În noaptea de 19 august 2023, la ora 5:20, Vlad Pascu, aflat sub influenţa drogurilor şi la volanul unui Mercedes decapotabil, a intrat cu peste 100 km/h într-un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului ce leagă Vama Veche de 2 Mai. În urma impactului, trei tineri au fost răniţi, iar doi au murit.

Imediat după accident, testat cu aparatul Drugtest, Pascu a ieşit pozitiv pentru cocaină, amfetamine şi metamfetamine, iar din analiza probelor de urină, efectuată ulterior, a rezultat și consumul de ecstasy.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, sub acuzațiile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Cine lipseşte din sala de judecată, în procesul lui Vlad Pascu

Cu o zi înainte de accidentul în care a ucis doi tineri, Vlad Pascu a fost oprit în trafic chiar de către şeful Poliției Rutiere Constanța. Tânărul obţinuse permisul auto cu trei luni în urmă și conducea aceeași mașină cu care a comis accidentul. Iar acel Mercedes decapotabil nu avea nici semnul de „şofer începător”, nici poliță RCA. Și, deși trebuia să-i rețină talonul şi plăcuțele de înmatriculare, şeful Poliției l-a lăsat pe Vlad Pascu să plece, fără să îi dea vreo sancțiune.

În noaptea de 18/19 august 2023, Pascu era în Vama Veche şi îi plimba cu maşina pe prietenii care au declarat ulterior, în anchetă, că el „conducea haotic, făcea drifturi şi avea viteză foarte mare, chiar şi 200 km/h”.

La ora 0:40, un bărbat a văzut maşina în trafic și a sunat la 112, semnalând că e posibil ca şoferul să fie beat sau drogat. Abia după două ore, Mercedesul a fost oprit în Vama Veche de un agent de poliție și un jandarm care au găsit în mașină, în portiera de lângă scaunul șoferului, patru pastile sedative şi un joint.

Însă Pascu a fost testat doar pentru consum de alcool. Fiindcă rezultatul a fost negativ, la ora 4:30 el a fost lăsat liber, a urcat din nou la volan și, în mai puţin de o oră, a provocat accidentul mortal.

Șeful Poliției Române: „100% tragedia putea fi evitată”

Atitudinea polițiștilor, subliniază judecătoarea care l-a condamnat pe fond,, a dus la „consolidarea percepției inculpatului că, atâta timp cât chiar organele de poliție i-au permis să plece, el ar fi capabil să conducă autoturismul pe drumurile publice”.

Dacă poliţiştii şi-ar fi făcut treaba, „100% tragedia putea fi evitată”, recunoştea şeful Poliţiei Române, chestorul Benone Matei, imediat după accident.

Tot atunci, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţa că vor fi declanşate cercetări prealabile pentru patru şefi din IPJ Constanţa şi un agent de poliţie. În cazul altor doi poliţişti, a fost sesizat Parchetul, pentru abuz în serviciu.

Până acum, nimeni nu a fost pus sub acuzare. Iar dintre poliţiştii cercetaţi, doar doi au fost sancţionaţi, simbolic, cu reducerea salariului cu 20%, pentru trei luni.

Procurorii susțin că şi victimele sunt vinovate

În rechizitoriu prin care Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia spun că „accidentul a fost cauzat de un cumul de factori”, iar pe lângă şofer, de vină sunt şi victimele.

În opinia Parchetului, tinerii loviţi cu mașina de Vlad Pascu „au creat o stare pasivă de pericol”, pentru că „se deplasau necorespunzător, pe partea dreaptă a acostamentului în direcţia de deplasare, contrar prevederilor art. 72 din OUG nr. 195/2002 (care obligă pietonii la deplasarea pe acostamentul din partea stângă a drumului, în direcţia de mers, în absenţa trotuarului)”.

„Era imposibil să mergem pe partea stângă a drumului”, spun Cristina I. și Alex C., doi dintre tinerii răniţi în accident. Ei au reconstituit, în premieră, ultima parte a drumului parcurs în noaptea tragediei, pe trotuarul care se termină în câmp.

„Nu aveau nicio alternativă”, iar „responsabilul moral e autoritatea locală”, acuză experţii consultaţi de Libertatea, după ce au văzut imaginile de la faţa locului.

Dosarul în care e inculpată familia Pascu, restituit la DIICOT

Anul trecut, după producerea accidentului, Vlad Pascu a fost pus sub acuzare de DIICOT într-un alt dosar, pentru deţinere de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu, dar și pentru trafic de droguri de mare risc şi punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri de trafic de droguri.

În același dosar, mama tânărului, Miruna Pascu, e acuzată de influenţarea declaraţiilor şi ameninţare, iar tatăl, Mihai Pascu, de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

În septembrie anul trecut, Tribunalul Bucureşti a anunţat că rechizitoriul emis în cazul lui Claudiul Pascu e lovit de nulitate absolută, pentru că procurorii DIICOT de la Secţia de Combatere a Traficului de Droguri nu aveau competenţa, nici materială, nici după calitatea persoanei, ca să efectueze ancheta.

În cazul acuzaţiilor aduse Mirunei Pascu, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a dispus eliminarea din dosar a unei probe importante (înregistrarea ambientală a discuţiei dintre inculpată şi colaboratoarea DIICOT care purta microfon), apoi a decis restituirea dosarului la DIICOT. Decizia a fost menținută de Curtea de Apel București, în ianuarie 2025.

