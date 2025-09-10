„Până la sfârșitul secolului, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”

Conversația celor doi lideri a fost înregistrată accidental de un microfon deschis, în timpul unei parade militare la Beijing.

Vladimir Putin a spus că „organele umane pot fi transplantate continuu, permițând oamenilor să întinerească și poate chiar să devină nemuritori”. Xi a răspuns: „Până la sfârșitul secolului, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

De altfel, la o conferință de presă organizată la Beijing, Vladimir Putin a insistat că „Metodele și mijloacele moderne de îmbunătățire a sănătății, inclusiv diverse intervenții chirurgicale de înlocuire a organelor, permit umanității să spere la o creștere semnificativă a speranței de viață”.

Puterea și nemurirea

Această discuție a stârnit speculații cu privire la cât timp vor rămâne liderii la putere și cât de departe sunt dispuși să meargă pentru a opri trecerea timpului. Niciunul nu a dat semne că ar fi gata să predea puterea.

Căutarea vieții veșnice nu este un fenomen nou. De-a lungul istoriei, numeroși conducători au încercat să-și prelungească viața și puterea prin diverse metode.

Putin acordă de mult timp o atenție deosebită sănătății sale. Acum 3 ani, portalul de investigații Proekt, a scris că președintele rus este însoțit peste tot de o gardă de medici din diverse specialități.

Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta
Recomandări
Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

Cred că Putin visează să conducă încă mulți ani și își pune mari speranțe în progresul medicinei moderne – jurnalistul rus de investigații Mihai Rubin

Miliarde dolari pentru cercetări în domeniul longevității

Rusia alocă miliarde de dolari pentru cercetări în domeniul longevității. Fata cea mare a lui Putin, Maria Voronțova, medic endocrinolog pediatru care studiază efectele hormonilor asupra organismului, a primit finanțare semnificativă pentru studii privind sănătatea și longevitatea.

Vladimir Putin a abordat subiectul sănătății sale în timpul ceremoniei de acordare a distincției „Erou al Muncii”, în iunie. Liderul de la Kremlin a declarat că își dedică două zile pe an pentru examinări medicale complete.

Cu câțiva ani în urmă, vederea mea s-a deteriorat puțin, dar nu am vrut să port ochelari pentru a nu mă obișnui cu ei. Până la urmă, văd totul bine.

„Medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”

În martie 2022, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat: „Buncărul și fobiile lui Putin nu sunt un secret. E suficient să te uiți la dimensiunea mesei sale de negocieri. Cât despre sănătatea sa, oamenii care se pricep la aceste lucruri pot confirma că este grav bolnav. Iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”.

Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Recomandări
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Potrivit Sky News, revista New Lines a relatat că a obținut o înregistrare audio cu un oligarh apropiat de Kremlin, iar acesta îl descrie pe președinte drept „foarte bolnav,, de cancer de sânge”.

În august 2022, serviciile de informații ucrainene au evaluat că „starea de sănătate a lui Putin este complicată, dar va lupta până la sfârșitul zilelor sale, nu se va opri și nu va renunța. Ar fi o greșeală să credem că sănătatea liderului rus va afecta cursul războiului”.

Liderul viril care se teme să nu-i fie furat ADN-ul

Când merge în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia. De asemenea, se pare că Putin călătorește cu o toaletă portabilă.

Fosta reporteră BBC Farida Rustamova a confirmat, pe X: „Sursa mea, o veche cunoștință d-ale lui Putin, mi-a spus că practica de a-și lua toaleta în călătoriile în străinătate există de ani întregi, liderul rus făcând acest lucru încă de la începutul mandatului său”.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și, uneori, chiar fac curat.

În a doua zi de școală, boicotul din stradă s-a mutat la catedră. Director de liceu: „Mulți profesori nu au ținut nici azi orele. Au scris doar titlul lecției pe tablă”
Recomandări
În a doua zi de școală, boicotul din stradă s-a mutat la catedră. Director de liceu: „Mulți profesori nu au ținut nici azi orele. Au scris doar titlul lecției pe tablă”

Niciodată nu s-a comunicat nimic oficial despre vreo eventuală boală a liderului de la Kremlin, însă au circulat multe zvonuri despre starea sănătății acestuia.

„Deși putem înlocui organe, nu putem înlocui creierul, care îmbătrânește”

Expertul Ernő Duda jr, președintele Asociației Maghiare de Biotehnologie, are o viziune mai realistă asupra posibilității vieții veșnice: „Nu este în prezent o posibilitate științific fundamentată. Deși putem înlocui organe, nu putem înlocui creierul, care îmbătrânește”.

Cele mai grave cauze ale morții provin din îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Nu putem înlocui întregul sistem vascular, care are o lungime de zeci de mii de kilometri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Putin a văzut cum arată „căpșuna tinereții”, la câteva zile după ce a discutat despre nemurire cu Xi Jinping
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
Unica.ro
Elena Udrea vrea să se angajeze! După ce a petrecut vara alături de iubit și de fetița lor, fosta "blondă de la Cotroceni" are acum planuri mari! „Prioritățile mele sunt total schimbate”. În ce domeniu și-ar dori să muncească
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.RO
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute după ce s-a născut: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe". O viață atât de mică, o durere atât de mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute după ce s-a născut: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe". O viață atât de mică, o durere atât de mare
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Exclusiv
Știri România 07:00
Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Duba cu jandarmi în care a fost adus la București Alexandru Bălan, făcută praf de un TIR pe drumul de întoarcere
Știri România 09 sept.
Duba cu jandarmi în care a fost adus la București Alexandru Bălan, făcută praf de un TIR pe drumul de întoarcere
Parteneri
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul.ro
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău

Monden

Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Stiri Mondene 09 sept.
Cine este Cristina Postu de la Asia Express 2025. Puțini știu cu ce se ocupă prietena Alinei Pușcău
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Stiri Mondene 09 sept.
Britney Spears ar locui într-o vilă dezordonată, plină de excremente de câine. Familia și prietenii, îngrijorați pentru starea ei
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
ObservatorNews.ro
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.ro
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Mediafax.ro
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut
KanalD.ro
Criză politică în Franța, după ce Guvernul Francez a căzut

Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 09 sept.
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 09 sept.
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Fanatik.ro
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă