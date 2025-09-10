„Până la sfârșitul secolului, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”

Conversația celor doi lideri a fost înregistrată accidental de un microfon deschis, în timpul unei parade militare la Beijing.

Vladimir Putin a spus că „organele umane pot fi transplantate continuu, permițând oamenilor să întinerească și poate chiar să devină nemuritori”. Xi a răspuns: „Până la sfârșitul secolului, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

De altfel, la o conferință de presă organizată la Beijing, Vladimir Putin a insistat că „Metodele și mijloacele moderne de îmbunătățire a sănătății, inclusiv diverse intervenții chirurgicale de înlocuire a organelor, permit umanității să spere la o creștere semnificativă a speranței de viață”.

Puterea și nemurirea

Această discuție a stârnit speculații cu privire la cât timp vor rămâne liderii la putere și cât de departe sunt dispuși să meargă pentru a opri trecerea timpului. Niciunul nu a dat semne că ar fi gata să predea puterea.

Căutarea vieții veșnice nu este un fenomen nou. De-a lungul istoriei, numeroși conducători au încercat să-și prelungească viața și puterea prin diverse metode.

Putin acordă de mult timp o atenție deosebită sănătății sale. Acum 3 ani, portalul de investigații Proekt, a scris că președintele rus este însoțit peste tot de o gardă de medici din diverse specialități.

Cred că Putin visează să conducă încă mulți ani și își pune mari speranțe în progresul medicinei moderne – jurnalistul rus de investigații Mihai Rubin

Miliarde dolari pentru cercetări în domeniul longevității

Rusia alocă miliarde de dolari pentru cercetări în domeniul longevității. Fata cea mare a lui Putin, Maria Voronțova, medic endocrinolog pediatru care studiază efectele hormonilor asupra organismului, a primit finanțare semnificativă pentru studii privind sănătatea și longevitatea.

Vladimir Putin a abordat subiectul sănătății sale în timpul ceremoniei de acordare a distincției „Erou al Muncii”, în iunie. Liderul de la Kremlin a declarat că își dedică două zile pe an pentru examinări medicale complete.

Cu câțiva ani în urmă, vederea mea s-a deteriorat puțin, dar nu am vrut să port ochelari pentru a nu mă obișnui cu ei. Până la urmă, văd totul bine.

„Medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”

În martie 2022, șeful Consiliului de Securitate Națională al Ucrainei, Oleksii Danilov, a declarat: „Buncărul și fobiile lui Putin nu sunt un secret. E suficient să te uiți la dimensiunea mesei sale de negocieri. Cât despre sănătatea sa, oamenii care se pricep la aceste lucruri pot confirma că este grav bolnav. Iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare asupra minții sale”.

Potrivit Sky News, revista New Lines a relatat că a obținut o înregistrare audio cu un oligarh apropiat de Kremlin, iar acesta îl descrie pe președinte drept „foarte bolnav,, de cancer de sânge”.

În august 2022, serviciile de informații ucrainene au evaluat că „starea de sănătate a lui Putin este complicată, dar va lupta până la sfârșitul zilelor sale, nu se va opri și nu va renunța. Ar fi o greșeală să credem că sănătatea liderului rus va afecta cursul războiului”.

Liderul viril care se teme să nu-i fie furat ADN-ul

Când merge în străinătate, garda sa de elită are sarcina neplăcută de a colecta excrementele sale într-o geantă specială care este adusă înapoi în Rusia. De asemenea, se pare că Putin călătorește cu o toaletă portabilă.

Fosta reporteră BBC Farida Rustamova a confirmat, pe X: „Sursa mea, o veche cunoștință d-ale lui Putin, mi-a spus că practica de a-și lua toaleta în călătoriile în străinătate există de ani întregi, liderul rus făcând acest lucru încă de la începutul mandatului său”.

O altă anchetă, publicată de centrul rusesc independent Dossier, a dezvăluit că Vladimir Putin are gărzi de corp care nu numai că asigură protecție nonstop, ci și pregătesc călătoriile președintelui, degustă mâncarea și, uneori, chiar fac curat.

Niciodată nu s-a comunicat nimic oficial despre vreo eventuală boală a liderului de la Kremlin, însă au circulat multe zvonuri despre starea sănătății acestuia.

„Deși putem înlocui organe, nu putem înlocui creierul, care îmbătrânește”

Expertul Ernő Duda jr, președintele Asociației Maghiare de Biotehnologie, are o viziune mai realistă asupra posibilității vieții veșnice: „Nu este în prezent o posibilitate științific fundamentată. Deși putem înlocui organe, nu putem înlocui creierul, care îmbătrânește”.

Cele mai grave cauze ale morții provin din îmbătrânirea sistemului cardiovascular. Nu putem înlocui întregul sistem vascular, care are o lungime de zeci de mii de kilometri.

