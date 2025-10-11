Președintele rus a spus că țara sa „se pregătește să lanseze noi arme”, subliniind că aceste dezvoltări au scopul de a „diminua riscul izbucnirii celui de-al Treilea Război Mondial”.

Putin și-a exprimat speranța că Moscova și Washingtonul vor reuși să prelungească tratatul START, semnat în 2010, care limitează numărul de focoase nucleare și rachete desfășurate de cele două puteri.

Pactul limitează fiecare țară la maximum 1.550 de focoase nucleare și 700 de rachete și bombardiere.

„Suntem gata să negociem dacă americanii, partea americană, consideră că este acceptabil și util. Dacă nu, atunci nu. Ar fi păcat, pentru că nu ar mai rămâne nimic în ceea ce privește descurajarea în domeniul armelor strategice ofensive”, a declarat liderul de la Kremlin.

Președintele american Donald Trump a declarat luna trecută că propunerea lui Putin de prelungire i se pare „o idee bună”.

El a adăugat că, în absența unui acord de control al armelor, „nu va mai exista nicio limită între cele mai mari două puteri nucleare ale lumii”.

Vladimir Putin a continuat să salute eforturile lui Donald Trump pentru un armistițiu în Gaza și în Ucraina.

„El face cu adevărat multe pentru a rezolva astfel de crize complexe care durează de ani și chiar decenii”.

Putin a mai menționat că, dacă acordul de încetare a focului din Gaza va fi pus în aplicare, acest lucru ar marca o „realizare istorică”.

În ceea ce privește războiul din Ucraina, liderul rus a spus că a discutat cu Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska, despre posibile modalități de soluționare a conflictului.

„Acestea sunt probleme complexe care necesită analize suplimentare, dar rămânem dedicați discuției care a avut loc la Anchorage”, a adăugat Putin.

