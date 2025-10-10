„El face cu adevărat multe”

Întrebat de reporteri dacă consideră că Trump a fost ignorat pe nedrept pentru Premiul Nobel pentru Pace în favoarea liderei opoziției venezuelene, María Corina Machado, Putin a răspuns că nu el este cel care decide, dar a lăudat eforturile lui Trump de a ajunge la un armistițiu în Gaza și în Ucraina.

„Nu știu dacă actualul președinte american merită sau nu Premiul Nobel. Dar el face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care se prelungesc de ani, chiar decenii”, a adăugat liderul de la Kremlin în timp ce se afla la Dușanbe, Tadjikistan, pentru un summit al fostelor națiuni sovietice.

El a adăugat că, dacă acordul de încetare a focului din Gaza va fi pus în aplicare, ar marca o realizare „istorică”.

A criticat Comitetul care acordă premiul

Liderul rus nu a comentat victoria lui Machado, dar a acuzat Comitetul Nobel că acordă premiul pentru pace „oamenilor care nu au făcut nimic pentru pace”.

Aceste comentarii care au venit la doar câteva ore după ce Comitetul a anunțat-o pe lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, drept câștigătoarea premiului anual din acest an.

„În opinia mea, aceste decizii au adus daune enorme reputației premiului”, a declarat Putin reporterilor. Mai devreme în cursul zilei, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, declarase presei de stat că Moscova ar saluta o câștigare a premiului Nobel pentru Trump.

Trump i-a mulțumit rapid lui Putin pe rețeaua sa de socializare Truth, postând un videoclip care prezintă comentariile președintelui rus și laudă încercările sale de a rezolva crizele globale.

Principalele motive pentru care Donald Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

Donald Trump a ratat anul acesta șansa de a deveni al cincilea președinte american din istorie care primește Premiul Nobel pentru Pace.

În ciuda unui acord istoric de încetare a focului între Israel și Hamas, semnat chiar săptămâna aceasta, decizia Comitetului Nobel fusese deja luată, scrie The New York Post.

Acordul Israel–Hamas a venit prea târziu pentru Trump Donald Trump a fost cel care a intermediat un acord de încetare a focului între Israel și Hamas, punând capăt unui conflict care dura de peste doi ani. După semnarea acordului, pe străzile din Tel Aviv și din Gaza au avut loc manifestații de bucurie, iar unii oameni scandau „Premiul Nobel pentru Trump!”.

Însă în momentul în care pacea a fost anunțată, decizia de la Oslo era deja luată. Astfel, Trump a pierdut la limită o distincție la care visa de mai mulți ani.

Premiul Nobel pentru pace a fost acordat vineri liderului opoziției venezuelene Maria Corina Machado pentru eforturile sale „în favoarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.



