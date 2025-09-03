Discuția era purtată în timp ce Xi Jinping (72 de ani) și Vladimir Putin (de asemenea în vârstă de 72 de ani) se deplasau alături de mult mai tânărul dictator nord-coreean Kim Jong-un în fruntea unei delegații de peste 20 de lideri străini pentru a urmări o paradă militară la Beijing pentru marcarea a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939 – 1945).

În timp ce Putin și Xi se îndreptau spre tribuna din Piața Tiananmen pentru a urmări parada, traducătorul lui Putin a putut fi auzit spunând în chineză: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare”.

Traducătorul a adăugat, după un pasaj neinteligibil: „Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar să obții nemurirea”.

La rândul lui, Xi, care era în afara cadrului camerei de luat vederi, a răspuns în chineză: „Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani”.

Kim Jong-un zâmbea și privea în direcția lui Putin și Xi, dar nu era clar dacă conversația fusese tradusă și pentru el.

La paradă, Xi a declarat unei mulțimi de peste 50.000 de spectatori că lumea se confruntă cu o alegere între „pace sau război”, în timp ce inspecta trupele și echipamentele militare de ultimă generație, printre care rachete hipersonice și drone navale.

