„O lume între pace și război”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis miercuri, 3 septembrie, un mesaj dur în fața a zeci de mii de oameni adunați la Beijing.

„Astăzi, omenirea se află în fața unei alegeri între pace sau război, dialog sau confruntare, câștig comun sau joc cu sumă zero. Poporul chinez stă ferm de partea corectă a istoriei”, a spus liderul de la Beijing.

Declarația a fost interpretată ca un avertisment direct la adresa Occidentului, într-un moment în care China își arată tot mai des ambițiile de mare putere mondială.

Putin și Kim Jong-un, invitați de onoare

La eveniment, Xi a fost flancat de doi lideri contestați pe scena internațională, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Cei doi au fost invitați de onoare, într-o ceremonie care a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Kim Jong-un nu mai participase la o paradă militară chineză de peste șase decenii, iar vizita lui a fost remarcată și pentru faptul că a venit însoțit de fiica sa, Ju Ae, considerată posibilă succesoare.

Pentru Putin, vizita la Beijing a fost prilej de noi acorduri economice cu China, într-un context în care Rusia este izolată de sancțiunile Occidentului.

Spectacol de forță pe Tiananmen

Parada a durat 70 de minute și a fost un spectacol gândit să impresioneze. Xi, îmbrăcat într-un costum în stilul lui Mao Zedong, a trecut în revistă trupele dintr-o limuzină decapotabilă.

China și-a prezentat cele mai noi arme: rachete hipersonice, drone submarine și un „lup robotizat” militarizat. Cerul a fost brăzdat de elicoptere cu bannere uriașe și de avioane de luptă în formație. Finalul a fost simbolic, cu 80.000 de porumbei albi, numiți „păsările păcii”, eliberați.

Occidentul a lipsit, Taiwan a criticat, Trump a ironizat

În timp ce Putin și Kim erau primiți cu onoruri, liderii occidentali au boicotat parada. Taiwanul, care respinge pretențiile teritoriale ale Beijingului, a transmis un mesaj ferm. Președintele Lai Ching-te a spus: „Taiwan nu celebrează pacea cu țeava armei”, criticând modul în care China își folosește puterea militară pentru a transmite mesaje politice.

În Statele Unite, Donald Trump a ironizat, extrem de furios, evenimentul. „Vă rog să transmiteți cele mai calde urări lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris el pe Truth Social. Totodată, Trump a amintit sacrificiul soldaților americani care au ajutat China să-și câștige libertatea în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Dar China rămâne în prim-plan, nu mai acceptă un rol secundar pe scena mondială și își consolidează relațiile cu Rusia și Coreea de Nord, într-un moment în care lumea pare prinsă între două direcții: pace sau război.

