  • Coridorul Suwałk este o zonă rarefiat populată din jurul frontierei⁠ dintre Lituania și Polonia, și se centrează pe cea mai scurtă cale dintre Belarus și enclava rusă regiunea Kaliningrad.
  • Denumit după orașul polonez Suwałki, acest punct a căpătat mare importanță strategică și militară după ce Polonia și statele baltice au aderat la NATO.
  • După ce statele baltice și Polonia au aderat, această fâșie îngustă de frontieră a devenit vulnerabilitate pentru blocul militar. Într-un ipotetic conflict miliar între Rusia și Belarus pe de o parte, și NATO de cealaltă pate, capturarea fâșiei de uscat de 96 de kilometri ar putea periclita tentativele Aliaților de a apăra statele baltice, întrucât ar întrerupe singura conexiune terestră de acolo.
  • Frontiera dintre Polonia și Lituania în zona coridorului Suwałki a fost formată după acordul de la Suwałki⁠ (1920), dar a avut o importanță redusă în perioada interbelică. Atunci, teritoriul Poloniei se întindea mult către nord-est.

Putin „complotează” să invadeze Coridorul Suwalki

Coridorul, o fâșie îngustă de pământ, lungă de 96 de kilometri, între Polonia și Lituania, este cea mai scurtă distanță dintre enclava rusă Kaliningrad și Belarus, alat al Rusiei. Câștigarea Suwałki ar izola, practic, statele baltice Lituania, Letonia și Estonia de NATO.

Fostul ofițer de informații Phillip Ingram a analizat în profunzime posibila strategie militară a lui Vladimir Putin, care ar implica vizarea teritoriului NATO.

  • Philip Ingram. jurnalist axat pe domeniile securității și informațiilor, a avut o lungă carieră militară ca ofițer de informații și securitate și planificator strategic. El este interesat de evenimentele globale își conduce acum propria companie media, Grey Hare Media, specializată în furnizarea de conținut pentru instituțiile media tradiționale și comerciale, precum și în consultanță și asistență de marketing.

„Punctul de plecare al celui de-Al Treilea Război Mondial”

Coridorul Sulwalki este supranumit „cel mai periculos loc din lume”, deoarece ar putea fi punctul de plecare al celui de-Al Treilea Război Mondial și posibila țintă a lui Putin în cazul în care ar alege să escaladeze războiul.

Coridorul Suwalki. Grafică The Sun

Vorbind la emisiunea „Planuri de luptă expuse”, Ingram a declarat că „observăm o prezență militară rusă sporită în Kaliningrad și în Belarus, vedem exerciții militare instantanee și mișcări neobișnuite de trupe”.

Avem un război hibrid cu bruiaj GPS, sabotaj al cablurilor submarine și omuleți verzi… care fermentează tulburări în rândul minorităților vorbitoare de limbă rusă.

Țintă și pentru mercenarii Wagner

„Călcâiul lui Ahile al NATO” a fost o ţintă și pentru mercenarii Wagner ai lui Evgheni Prigojin, decedat în 2023.

Evocând scenariul unui atac pe Coridorul Suwalki, dar și un marș spre Rzeszów sau Varșovia, Moscova să a încercat să distragă atenția publicului și a liderilor europeni de la alte operațiuni militare, a spus jurnalistul Iuri Fedorov,  într-un articol publicat în Novaia Gazeta.

„Orice lucru care seamănă cu concentrarea masivă de forțe militare de la granița cu Ucraina chiar înainte de războiul declanșat 2022 ar trebui interpretat ca un semn de avertizare serios”, insistă Philip Ingram.

Analistul geopolitic detaliază utilizarea presiunii economice, atacurile comunicaționale și răspândirea dezinformării în spațiul online și în viața reală. El explică și modul în care planificarea logistică joacă un rol-cheie în pregătirea pentru o invazie.

El subliniază modul în care „mișcarea combustibilului, a vehiculelor și a altor resurse militare ar putea ilustra o invazie iminentă”.

Philip Ingram. Foto: Profimedia

NATO a poziționat grupul de luptă Enhanced Forward Presence

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al think-thank-ului Chatham House a vorbit despre „importanța strategică” a Coridorului Suwalki.

„Ddecurge dintr-o neînțelegere a valorii și vulnerabilității sale militare. NATO consideră zona suficient de importantă pentru a fi poziționat grupul de luptă Enhanced Forward Presence (eFP) condus de SUA în Orzysz, Polonia, la aproximativ 2 ore de mers cu mașina de granița cu Lituania”, a explicat acesta

Duminică, 7 septembrie,, Rusia a declanșat cel mai devastator atac aerian asupra Ucrainei de la începutul invaziei. Bombardamentul a inclus nouă atacuri cu 13 rachete și 56 de atacuri cu peste 800 de drone în 37 de locații din Ucraina. Cel puțin 3 oameni au murit a scris Obozrevatel. 20 de persoane au fost rănite.

O femeie de 32 de ani, Viktoria Grebeniul, și fiul ei de trei luni, Roman, au murit în cartierul kievean Sviatoșin, după ce au fost aruncați pe fereastră, dintr-un bloc, de la etajul șase, de suflul explozie, după ce clădirea fost lovită. Tatăl bebelușului a fost grav rănit.

