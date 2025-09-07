45 de locații, afectate direct de atacul aerian masiv rusesc

Iuri Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forţelor Aeriene ale Ucrainei, a confirmat pentru AP că atacul aerian din noaptea de sâmbătă spre duminică a fost cel mai mare de la începutul invaziei pe scară largă, care a fost declanșată ilegal și neprovocat de către liderul rus Vladimir Putin în data de 24 februarie 2022. Sistemele ucrainene de apărare au neutralizat 751 de drone şi 4 rachete.

Conform AP, au fost înregistrate nouă lovituri de rachete şi 56 de atacuri cu drone în 37 de locaţii din Ucraina. Resturi de drone şi rachete doborâte au căzut în opt locaţii.

O clădire a Guvernului ucrainean, atacată pentru prima dată de la lansarea invaziei

Reporterii AP au văzut un nor de fum ridicându-se de pe acoperişul unei clădiri a Guvernului ucrainean, ceea ce înseamnă o escaladare a campaniei aeriene a Rusiei. Până în prezent, Rusia a evitat să vizeze clădirile guvernamentale din centrul Kievului, capitala Ucrinei.

Poliţia a blocat accesul la clădire în momentul sosirii pompierilor şi ambulanţelor. „Pentru prima dată, clădirea Guvernului a fost avariată de un atac inamic, inclusiv acoperişul şi etajele superioare”, a anunțat premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko. „Vom restaura clădirile, dar vieţile pierdute nu pot fi recuperate”, a adăugat ea, arătând pe pagina sa de Facebook consecințele atacului aerian efectuat de ruși.

„Lumea trebuie să răspundă la această distrugere nu doar cu cuvinte, ci şi cu fapte. Este necesar să se intensifice presiunea sancţiunilor, în primul rând împotriva petrolului şi gazelor ruseşti”, a cerut Svîrîdenko.

Resturile unei drone ruseşti au lovit un bloc de locuințe de nouă etaje din districtul Sviatoșînskii din Kiev şi o clădire rezidenţială de patru etaje din districtul Darnîțkii, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Rușii au atacat un pod important peste fluviul Nipru

În plus, rușii au lovit podul de peste Nipru din orașul Kremenciuk și au avariat această infrastructură importantă pentru aprovizionarea armatei ucrainene. De asemenea, rușii au avariat infrastructura feroviară în regiunea Poltava, situație ce a determinat modificarea unor curse.

Volodimir Zelenski acuză „o crimă intenționată”

Atacul de duminică este al doilea atac masiv cu drone şi rachete ruseşti care vizează Kievul în decurs de două săptămâni și vine după ce liderul rus Vladimir Putin a fost presat să pună capăt războiului.

„Astfel de omoruri acum, când diplomația reală ar fi putut începe de mult, sunt o crimă intenționată și o prelungire a războiului”, a scris reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerându-le încă o dată aliaților să întărească apărarea antiaeriană a țării sale.

Emmanuel Macron denunță teroarea rusească

În timp ce dronele cad peste clădiri rezidențiale, Ministerul apărării de la Moscova susține că a vizat complexul militar-industrial ucrainean și infrastructura de transport.

Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat la rândul său teroarea rusească. „Împreună cu Ucraina și partenerii noștri, apărăm pacea. Între timp, Rusia se afundă tot mai adânc în logica războiului și a terorii. (…) Vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că va prevala o pace justă și durabilă”.

