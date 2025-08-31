Pentru a bloca avansul rusesc

Acestea au fost folosite pe scară largă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (ex: Linia Siegfried, Linia Maginot) și au fost reintroduse recent în Ucraina de către forțele ucrainene pentru a bloca avansul rusesc. Instalarea acestor obstacole este un mesaj clar de descurajare către Rusia. Semnalează că Lituania ia în serios apărarea teritoriului său și că orice agresiune ar întâmpina o rezistență semnificativă.

„Dinții de dragon” sunt un simbol vizibil și tangibil al tensiunilor geopolitice și al pregătirilor de apărare.

Deși Lituania consideră măsura defensivă, Rusia ar putea interpreta-o ca o acțiune provocatoare sau o escaladare.

Această mișcare contribuie la eforturile generale de întărire a flancului estic al NATO, alături de Polonia și celelalte state baltice.Instalarea unor astfel de obstacole implică costuri semnificative și o planificare logistică complexă.

Percepția unei amenințări crescute

Decizia Lituaniei de a instala „dinți de dragon” la granița cu Kaliningrad este o măsură proactivă de apărare, motivată de percepția unei amenințări crescute din partea Rusiei. Este un semnal puternic de determinare și o componentă fizică a strategiei de descurajare și apărare a țării.

Aceasta este ultima etapă a unei serii de măsuri de apărare luate de către Lituania pentru a descuraja o agresiune rusă.

„Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar apoi vom combina întregul plan de inginerie într-un sistem coerent”, a declarat, sâmbătă, comandantul armatei lituaniene, Raimundas Vaikšnoras.

„Este vorba despre o măsură de preacuţie în vederea consolidării apărării”, a precizat Ministerul lituanian al Apărării pe rețeaua X.

Obstacole noi

Obstacole noi au fost instalate în posturi de frontieră – neutilizate – situate la frontiera cu Belarusul – Sumskas, Lavoriski, Raigardas şi Latezeris – şi în punctul de trecerea frontierei Romaniskes, la frontiera cu Kaliningradul.

În iulie, Letonia anunţa instalarea unor piramide antitanc din beton de-a lungul frontierei sale cu Rusia.

Kaliningrad este o enclavă rusă puternic militarizată, situată între Lituania și Polonia. Este o zonă strategică cheie pentru Rusia în Marea Baltică. Lituania, ca și celelalte state baltice, se simte direct amenințată de politica agresivă a Rusiei, având în vedere istoria lor de ocupație sovietică și proximitatea geografică.

Îmbunătățirea capacităților de apărare

Întărirea frontierei lituaniano-ruse este prevăzută în cadrul unui program de stat privind îmbunătățirea capacităților de apărare. Până la 3 milioane de euro au fost alocate în 2024 din bugetul Ministerului lituanian al Apărării pentru implementarea măsurilor. Din 2025, măsurile de întărire a capacităților defensive vor fi finanțate din Fondul Lituanian de Apărare, notează site-ul Militarnyi.

Lituania va instala diverse tipuri de bariere la granița cu Belarus, pentru a face imposibilă deplasarea vehiculelor de luptă inamice în cazul unui atac.

Polonia își întărește granițele

Polonia și cele trei țări baltice – Lituania, Letonia și Estonia – au cerut Uniunii Europene să construiască o linie de apărare de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus. Potrivit unor diplomați europeni, costul acestei linii defensive de 700 de kilometri lungime ar putea să ajungă la aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Ca măsură preventivă în fața Rusiei, Polonia își întărește, la rândul ei, apărarea la granițele cu Kaliningrad și Belarus, scrie Rzeczpospolita. „Face parte din strategia noastră de apărare și descurajare”, a subliniat Ministerul polonez al Apărării.

„Călcâiul lui Ahile al NATO”

Foste republici sovietice, Estonia, Letonia și Lituania au fost amenințate în repetate rânduri de Rusia, care nu s-a împăcat niciodată cu realitatea aderării lor la NATO și UE.

Kaliningrad, fostul Königsberg, capitala Prusiei Răsăritene, a fost ocupat de armata roşie în aprilie 1945 şi anexat de Uniunea Sovietică după cel de-Al Doilea Război Mondial împreună cu o regiune 15.100 kilometri pătrați.

După destrămarea Uniunii Sovietice, în decembrie 1991, regiunea Kaliningrad a devenit o exclavă rusă situată între Lituania, Polonia și Marea Baltică.

Potrivit Politico, dacă liderul rus Vladimir Putin ar decide să poarte un război împotriva Occidentului, un posibil prim pas al său ar fi ocuparea fâșiei terestre care face legătura între Belarus și Kaliningrad, separând astfel țările baltice de Polonia.

Este vorba de o fâșie îngustă de teritoriu întinsă pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri și cunoscută sub numele de Coridorul Suwalki. Mulți experți consideră Coridorul Suwalki drept „călcâiul lui Ahile al NATO”.







