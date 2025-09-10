Vremea de mâine, 11 septembrie 2025, în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în perioada joi, 11 septembrie 2025, ora 9.00 – vineri, 12 septembrie 2025, ora 9.00, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în cea mai mare parte a țării și va rămâne călduroasă în regiunile sudice.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, exceptând ziua regiunile sud-estice, unde va fi variabil.

Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul Olteniei și nordul Moldovei, iar seara și noaptea local și în restul teritoriului.

Pe spații mici vor fi cantități de apă însemnate (15-25 l/mp) și izolat vor fi posibile căderi de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în vest, sud-vest și nord-est, dar de scurtă durată și asociat averselor.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 32 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 11 și 21 de grade Celsius.

Cum va fi vremea mâine, 11 septembrie 2025, în București

În București, în intervalul joi, 11 septembrie 2025, ora 9.00 – vineri, 12 septembrie 2025, ora 9.00, regimul termic va fi comparabil cu cel din intervalul anterior, astfel că maxima va fi de 30… 32 de grade Celsius.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și în cursul nopții, când temporar va ploua.

Vântul va sufla în general moderat ziua, apoi va mai slăbi treptat în intensitate. Temperatura minimă va fi de 16… 17 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni, în România

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 8 septembrie – 5 octombrie 2025.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Valorile termice vor avea valori mai ridicate decât valorile normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va înregistra ușoare valori peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE