În ce privește ploile, acestea vor fi abundente în această săptămână în unele zone din țară, urmând ca până la finalul lunii ele să lipsească

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 14 septembrie 2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sudice.

Ploile vor fi excedentare în regiunile vestice, nordice și centrale, dar mai ales în zona Munților Apuseni, iar în rest vor fi apropiate de cele normale, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Vremea va fi ușor mai caldă decât normalul pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Ploile vor lipsi la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru două săptămâni, pe regiuni. Specialiştii anunţă temperaturi de vară în prima decadă a lunii, după care revin ploile și vijeliile.

