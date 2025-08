Coloană de cenușă de 6.000 de metri

Vulcanul Kraşeninnikov din peninsula Kamceatka, Rusia a erupt după 450 de ani de inactivitate. Erupția vine după cel mai puternic cutremur de pe planetă din ultimii 14 ani, din această zonă.

Potrivit autorităților ruse, vulcanul, ce are o înălțime de 1.800 de metri, emite o coloană de cenușă care atinge 6.000 de metri înălțime.

Vulcanul emite o coloană de cenușă de 6.000 de metri – Foto X/ Info Room

Filiala locală a Ministerului rus pentru Situații de Urgență a anunțat pe Telegram: „Coloana s-a răspândit spre est, spre Oceanul Pacific”. Autoritățile au precizat că nu există zone rezidențiale sau grupuri turistice în calea coloanei de cenușă, potrivit News.

🌋 ** WOW. Eurasias Largest Volcano Erupts After 8.7 Earthquake in Russia **



💥 FIRST recorded eruption since 1550 (460+ years)



Krasheninnikovs ash cloud now 5–6KM high pic.twitter.com/wlRhuQiIMX — Lenka White (@white_lenka) August 2, 2025

Peninsula Kamceatka – o zonă seismică activă

Kamceatka este una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă, cu aproximativ treizeci de vulcani activi.

Aceasta se află la intersecția plăcilor tectonice Pacific și nord-americane. Deși este un teritoriu practic nelocuit, peninsula atrage turiști dornici să exploreze peisajele montane și parcurile naturale.

Ultima erupție înregistrată a vulcanului Kraşeninnikov datează din 1550, conform Programului global de vulcanism al Smithsonian Institution.

WATCH: Incredible footage of the FIRST RECORDED ERUPTION of Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia.



It wouldn't be a surprise to me if it was triggered by the megathrust M8.8 earthquake a few days ago.



Krasheninnikov volcano began its FIRST RECORDED eruption at 16:50 UTC… pic.twitter.com/FpUKRo9dLG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 3, 2025

Olga Guirina, șeful echipei de răspuns la erupțiile vulcanice din Kamceatka (KVERT), a declarat pentru agenția Ria Novosti: „Observăm în prezent o fisură în flanc şi formarea unui dom de lavă, care este însoţită de o activitate puternică a gazelor”.

Activitate geologică intensă în regiune

Erupția vulcanului Kraşeninnikov vine în contextul unei activități geologice intense în regiune.

Miercuri, un cutremur cu magnitudinea 8,8 produs în largul Kamceatka a declanșat avertizări de tsunami în Pacific. În aceeași zi, cel mai înalt vulcan al peninsulei, Kliutcevskoi (4 750 de metri), a erupt.

Sâmbătă, regiunea a înregistrat peste 65 de cutremure, dintre care 10 au fost resimțite în orașul principal, Petropavlosk-Kamceatski.

