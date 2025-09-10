Baza din Viena va fi închisă treptat

Compania aeriană maghiară își va închide treptat baza din Austria „după o analiză strategică”, a transmis Wizz Air miercuri, 10 septembrie, într-un comunicat de presă. Două aeronave și rute vor fi retrase în octombrie, iar cele trei avioane și zboruri rămase își vor înceta operațiunile în martie,

„După o analiză strategică, închidem treptat baza noastră din Viena. Două aeronave și două rute, Bilbao și Londra Garwick, vor fi retrase pe 26 octombrie 2025, iar cele trei aeronave rămase și toate celelalte rute vor înceta pe 15 martie 2026”, a anunțat compania.

Wizz Air a lansat baza sa din Viena în 2018, iar flota sa actuală, formată din cinci aeronave Airbus A321neo, care operează 28 de rute către 20 de țări, reflectă poziția puternică pe care a dobândit-o în Austria.

„Cu toate acestea, de la înființarea bazei Wizz Air din Viena, costurile și taxele aeroportuare au crescut semnificativ. Având în vedere orientarea strategică a Wizz Air către consolidarea piețelor sale principale din Europa Centrală și de Est și oferirea de tarife reduse, posibilă datorită disciplinei costurilor, operarea din Viena a devenit incompatibilă cu modelul de afaceri ultra-low cost al companiei aeriene”, se precizează într-un comunicat de presă.

Wizz Air a fost supusă unei presiuni intense pentru a reduce costurile, în urma unui raport privind veniturile din iunie, care a declanșat o scădere a acțiunilor, investitorii fiind îngrijorați de creșterea cheltuielilor.

Sprijin pentru angajați

Compania aeriană a declarat că personalul din Viena va primi sprijin pentru relocare și oportunități în alte părți ale rețelei sale.

În România, compania zboară la Viena din Cluj-Napoca, iar din 1 august și de la Sibiu. În plus, pe 30 septembrie vor începe și zborurile de pe aeroportul din Suceava.

Wizz Air lansează rute noi către Franța și Olanda, din București

Wizz Air, compania aeriană low-cost, își extinde operațiunile în România cu noi rute către Franța și Olanda, din București. Astfel, din octombrie, vor fi lansate zboruri de la Aeroportul Otopeni către Paris Orly și Maastricht, completând recenta inaugurare a rutei către Frankfurt Hahn.

Începând cu 26 octombrie, Wizz Air va opera zboruri către Paris Orly de șase ori pe săptămână, înlocuind actuala rută către Paris Beauvais. Această schimbare oferă o alternativă mai convenabilă pentru pasagerii români. Biletele pentru noua rută încep de la 99 de lei.

Din 27 octombrie, compania va introduce zboruri de două ori pe săptămână către Maastricht, operate lunea și vinerea. Prețurile pentru această rută încep de la 159 de lei.

Wizz Air și-a început operațiunile în România în 2007 și are în prezent peste 1.500 de angajați în țară.





