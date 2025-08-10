Primele zboruri pleacă în octombrie

Primele curse vor fi disponibile din 26 octombrie 2025, când compania va inaugura ruta Craiova – Paris Beauvais, cu plecări în fiecare miercuri și duminică.

Două zile mai târziu, pe 28 octombrie 2025, vor fi lansate și zborurile către Napoli și Atena, ambele cu plecări marțea și sâmbăta.

Ultima rută nouă, către Barcelona El Prat, va fi disponibilă începând cu 29 martie 2026, în zilele de joi și duminică.

Prețuri de la 99 de lei pe segment

Toate cele patru rute vor avea tarife de pornire de 99 lei (19,99 euro) pe segment, potrivit informațiilor publicate de companie. Programul zborurilor:

Craiova – Paris Beauvais: miercuri, duminică, din 26 octombrie 2025

Craiova – Napoli: marți, sâmbătă, din 28 octombrie 2025

Craiova – Atena: marți, sâmbătă, din 28 octombrie 2025

Craiova – Barcelona El Prat: joi, duminică, din 29 martie 2026

Wizz Air, 18 ani pe piața din România

Compania aeriană low-cost, care a intrat pe piața românească în 2007, are în prezent peste 1.500 de angajați direcți în România.

Anunțul vine la scurt timp după ce Wizz Air a decis să se retragă de pe piața din Orientul Mijlociu, concentrându-se pe cursele din Europa. În luna aprilie a acestui an, compania aeriană a inaugurat o nouă rută din Cluj-Napoca spre Spania, iar acum a anunțat și că, începând cu 16 octombrie, va lansa o nouă rută de la Brașov la Napoli.

