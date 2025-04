Compania aeriană și-a consolidat poziția pe piața românească, atingând o cotă de 50% la nivel național și 55% în Cluj-Napoca. Această nouă rută demonstrează angajamentul Wizz Air față de expansiunea serviciilor sale în România.

Castellón – o destinație atractivă

Castellón de la Plana, destinația noii rute, este un oraș ce îmbină frumusețea naturală cu un bogat patrimoniu cultural.

Vizitatorii pot explora Parcul Natural „Desert de les Palmes”, ideal pentru drumeții și priveliști panoramice. Orașul oferă o experiență de călătorie relaxantă și culturală, cu un climat cald și localnici primitori.

Detalii despre noua rută

Zborurile către Castellón vor opera de două ori pe săptămână. Inițial, vor fi în zilele de luni și vineri, începând cu 11 aprilie 2025. Din 17 iunie, programul se va schimba la marți și sâmbătă.

Anastasia Novak, corporate communications manager la Wizz Air, a declarat: „Suntem mândri să sărbătorim aceste noi rute din Cluj-Napoca, la scurt timp după ce am atins pragul impresionant de 100 de milioane de pasageri în România și am anunțat planul de transformare «Customer First Compass». Cele mai noi zboruri către Castellón și destinația mult așteptată pentru vacanța de vară ne subliniază angajamentul de a extinde rețeaua și de a oferi opțiuni de călătorie accesibile.”

Recomandări Războiul politic din USR, faza doi. Elena Lasconi a fost lăsată doar cu biroul și fotoliul din sediul de campanie

Extinderea operațiunilor Wizz Air

Wizz Air oferă acum 35 de destinații din 14 țări de la Cluj-Napoca. Compania operează o flotă de 232 de aeronave Airbus A320 și A321, cu capacități între 180 și 239 de locuri. În 2024, Wizz Air a transportat 62,8 milioane de pasageri.

David Ciceo, CEO-ul Aeroportului Internațional Cluj, a declarat:

„Suntem încântați să inaugurăm astăzi cea de-a 8-a destinație spre Spania disponibilă în rețeaua de rute a Aeroportului Internațional Cluj. Zborurile directe pe noua rută Cluj-Napoca – Castellón, operate de partenerul nostru Wizz Air, vor deservi comunitatea importantă de români din Castellón, oferind totodată cetățenilor spanioli din această regiune ocazia de a vizita orașul Cluj-Napoca și provincia istorică Transilvania. Colaborarea noastră cu Wizz Air ne permite să extindem conectivitatea aeriană a regiunii și să satisfacem cererile în continuă creștere ale pieței.”

Schimbări la bordul aeronavelor Wizz Air

Din luna aprilie, Wizz Air a introdus o limită de cheltuieli la bordul aeronavelor. Fiecare pasager va putea cheltui maximum 150 € pe zbor. Pentru achizițiile mai mari de 50€, va fi necesară prezentarea cărții de îmbarcare. O altă schimbare semnificativă este eliminarea plăților în numerar la bord.

Istorii electorale Ce sistem electoral a generat un parlament fără opoziție? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară a fost aleasă prima femeie președinte din Africa? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce formă ingenioasă de protest au folosit studenții în timpul "Revoluției Liniștite" din Taiwan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Unde există un sistem electoral care permite unui singur alegător să voteze de două ori pentru același scrutin? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care a fost singurul stat african care a trecut de la independență la democrație fără a experimenta o perioadă de regim autoritar? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Noi înregistrări din ședințele USR. Elena Lasconi a fost făcută „dictator” și a cerut închiderea microfoanelor contestatarilor

Urmărește-ne pe Google News