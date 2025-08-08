O acțiune amplă de control al vitezei în trafic a avut loc pe 6 august în județul Dâmbovița. Aceasta face parte din operațiunea europeană ROADPOL SPEED, desfășurată în perioada 4-10 august.

Polițiștii au aplicat 161 de sancțiuni și au reținut 33 de permise de conducere. Din acestea, 28 au fost pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale, iar 5 pentru depășiri de peste 70 km/h. Aparatele radar au surprins șoferi circulând cu viteze de peste 130 km/h pe sectoare cu limite mult mai mici.

Semnal de alarmă din partea polițiștilor

Reprezentanții IPJ Dâmbovița avertizează: „Respectarea regulilor nu este opțională. O secundă de neatenție sau un exces de viteză pot avea urmări tragice”. Ei îndeamnă șoferii să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic.

Acțiunea face parte din Programul Operațiunilor Europene 2025 al ROADPOL. Controalele vor continua în zilele următoare, în special pe drumurile cu risc crescut de accidente, pentru a preveni evenimentele rutiere cauzate de viteză excesivă.

Ce sancțiuni riscă șoferii care depășesc viteza legală

Șoferii care depășesc viteza legală în România riscă următoarele sancțiuni în 2025, în funcție de cât depășesc limita de viteză:

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Depășirea cu 10-20 km/h: amendă între 405 și 607,5 lei și 2 puncte penalizare.

Depășirea cu 21-30 km/h: amendă între 810 și 1.012,5 lei și 3 puncte penalizare.

Depășirea cu 31-40 km/h: amendă între 1.215 și 1.620 lei, 4 puncte penalizare și posibilă suspendare a permisului pentru 30 de zile.

Depășirea cu 41-50 km/h: amendă între 1.822,5 și 4.050 lei și 6 puncte penalizare.

Depășirea cu peste 50 km/h: amendă între 1.822,5 și 4.050 lei, 6 puncte penalizare și suspendare a permisului pentru 90 de zile.

Depășirea cu peste 70 km/h: aceeași amendă (între 1.822,5 și 4.050 lei), 6 puncte penalizare și suspendare a permisului pentru 120 de zile.

Valoarea unui punct de amendă este 202,5 lei în 2025. Sistemele automate de monitorizare (radare, camere video) pot sancționa șoferii și trimite amenzile acasă.

Cum pot contesta șoferii amenda pentru viteză

Pentru a contesta amenda pentru viteza depășită în 2025, trebuie să urmezi acești pași esențiali:

Ai la dispoziție un termen strict de 15 zile de la data primirii procesului-verbal (amenda) pentru a depune contestația. Dacă depășești acest termen, amenda devine definitivă și executorie.

Trebuie să redactezi o plângere contravențională în scris, în care să incluzi datele de identificare.

La dosarul de contestare trebuie să atașezi: copie după procesul-verbal de contravenție; copie după actul de identitate, dovada plății taxei judiciare de timbru (20 de lei în 2025).

Contestația se depune la judecătoria în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta sau în circumscripția ta de domiciliu. Dosarul poate fi depus personal, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic (cu semnătură digitală).

Procesul este public, iar instanța va cita atât pe tine, cât și reprezentantul instituției care a aplicat amenda, eventual martori sau alte persoane relevante.

Dacă ai motive și probe solide, instanța poate anula sau modifica amenda.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE