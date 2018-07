Averile femeilor din Guvernul Dăncilă: case de vacanță, apartamente, terenuri, investiții, mașini și bijuterii

Premierul Viorica Dăncilă – terenuri, două apartamente și două case

Premierul Viorica Dăncilă are trei terenuri deținute împreună cu soțul, Cristinel Dăncilă, dintre care două sunt intravilane, iar unul este agricol. Primul este de 544 mp, la Predeal, al doilea este tot intravilan, de 1.200 mp, la Giurgița, județul Dolj, iar al treilea este un teren agricol de 2 hectare, în aceeași localitate din Dolj.

Și la capitolul case, doamna prim-ministru stă bine. Dăncilă are patru locuințe, toate deținute împreună cu soțul. Premierul are un apartament în Videle, de 100 mp, din 1999, o casă de vacanță la Predeal, de 417 mp, din 2007, o casă de locuit de 140 mp, la Giurgița – Dolj, din 2015 și un apartament de 44 mp în Ploiești, din 2016.

Dăncilă are și un Volkswagen Passat, din 2014, iar la bunuri de valoare a declarat că nu are decât câteva bijuterii din aur (inele, cercei, pandantive, brățări și broșe), în valoare de 5.000 de euro.

Premierul României a mai trecut în declarația de avere depozite bancare sau conturi curente de peste 81.000 de euro și de aproape 250.000 de lei, precum și peste 17.000 de dolari în fonduri de investiții.

În anul fiscal 2017, Viorica Dăncilă a câștigat, din indemnizația de europarlamentar, post pe care l-a ocupat până la preluarea conducerii Guvernului, aproape 80.000 de euro, în timp ce soțul ei a încasat aproape 245.000 de lei din salariul de manager la OMV Petrom Pitești.

Viorica Dăncilă – declarație de avere by Ioana Tomescu on Scribd

Ministrul de Interne, Carmen Dan – un apartament în Videle, două mașini și peste 150.000 de lei în cont

Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu are terenuri în proprietate, dar are un apartament în Videle, de 80 mp, dobândit în 2008, și două mașini, un Renault Laguna din 2006 și un Volkswagen Tiguan din 2012.

Carmen Dan a trecut la datorii două credite, unul luat în 2012, în valoare de 15.030 de lei, cu scadență în 2040, și un împrumut de 85.948 de lei, cu scadență în 2020.

Din salariul de ministru, Carmen Dan a adunat 159.480 de lei.

Soțul ei, Corneliu Daniel Dan, decedat în iulie, a câștigat în 2017 (până în 31 iulie, când i s-a terminat contractul) 60.000 de lei.

Carmen Dan – declarație de avere by Ioana Tomescu on Scribd

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu – fără terenuri, case și mașini, dar cu bijuterii de 10.000 de euro

Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și fosta primăriță din Craiova, nu are nici terenuri, nici case și nici mașini pe numele ei. În schimb, are bijuterii în valoare de 10.000 de euro. Mai are un depozit bancar de aproape 6.700 de euro și unul de aproximativ 143.000 de lei, ambele deschise în 2013, plus un cont curent de 11.364 de lei, deschis în 2006.

În anul 2017, din salariul de ministru, Lia Olguța Vasilescu a câștigat 144.226 de lei, iar de la Camera Deputaților a mai luat 318 lei.

Lia Olguța Vasilescu – declarație de avere by Ioana Tomescu on Scribd

Viceprim-ministrul Ana Birchall – trei terenuri, două apartamente în București, casă de vacanță, casă și apartament în SUA

Ana Birchall are trei terenuri în Dorna Arini, județul Suceava, unul de 14.000 mp, din 2002, un altul de aproape 7.500 mp, din 2007, și al treilea achiziționat în urmă cu 10 ani, de aproape 16.500 mp. Toate terenurile sunt fâneață sau pășune.

În București, vicepremierul are două apartamente, unul de 50 mp, din 1997, iar cel de-al doilea, din 2004, de 304 mp, pe care îl deține împreună cu soțul său, Martyn Birchall. La Dorna Arini, Ana Birchall și soțul său mai au o casă de vacanță, de 240 mp.

Pe lângă aceste proprietăți, Ana Birchall mai deține, împreună cu soțul său, o casă de locuit de 250 mp, în New Haven (Connecticut, SUA) și un apartament de 180 mp în New York, achiziționat în 2002. La cele două locuințe din SUA, Birchall a ținut să precizeze că au fost achiziționate în regim de investiții pentru fiul lor, Andrew Birchall, în 2000 și respectiv 2002, mult înainte de a deține funcții publice sau de a desfășura activități politice în România.

În 2006, aceasta a cumpărat un Volvo XC 90. Ana Birchall mai are bijuterii, pe care le-a cumpărat în ultimii 20 de ani, valoarea lor aproximativă fiind de 46.000 de euro, dar și un lingou de aur.

Vicepremierul a trecut în declarația de avere 13 depozite sau conturi curente, cu diferite valori, în diferite monede, unele dintre ele fiind la comun cu soțul său. Birchall are și investiții în diferite conturi, dar cel care iese în evidență este unul cu o valoare estimată la 23 de milioane de euro. Acesta este trecut la capitolul „Investiții financiare în străinătate, în companii private'.

Ana Birchall a luat două credite, în 2000 și 2002, în valoare de aproape 400.000 de dolari. Cele două credite au scadență în 2017 și 2018.

Ca deputat, Ana Birchall a câștigat, anul trecut, 57.523 de lei, iar ca ministru delegat al Afacerilor Europene, funcție pe care a ocupat-o din 4 ianuarie până în 28 iunie, a încasat alți 89.000 de lei.

Ana Birchall – declarație de avere by Ioana Tomescu on Scribd

Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero – șase terenuri, o casă, trei mașini și o motocicletă

Ministrul Natalia Intotero are șase terenuri, pe care le deține la comun cu soțul ei, Massimiliano Michele. Dintre cele șase terenuri, cinci sunt intravilan, în localitatea Brad, și au în total o suprafață de aproape 9.500 mp, iar al șaselea, un teren agricol de 14.000 mp, în satul Crișan.

Soțul ministrului Natalia Intotero mai deține trei spații comerciale, de 756 mp, 158 mp și 17 mp, iar amândoi au o casă de locuit de 100 mp.

La bunuri mobile, Natalia Intotero și soțul său au trecut trei mașini și o motocicletă, dintre care se remarcă un Porsche Panamera, din 2014. Cei doi mai au un Audi A5, pe care l-au dat unei cunoștințe, valoare acestuia fiind de 67.500 de lei.

Intotero are și un cont curent la BCR, din 2010, cu o valoare de peste 129.000 lei. Tot aici are și un credit de 22.000 de lei, scadent în 2020.

De la Camera Deputaților, ministrul pentru românii de pretutindeni a câștigat, în 2017, peste 90.000 de lei.

Natalia Intotero – declarație de avere by Ioana Tomescu on Scribd

Citește și: