Acesta a explicat că pe fondul unor discuții dintre el și fosta soție, care cerea majorarea pensiei alimentare, acesta nu a mai avut ocazia de a îi vedea pe micuți.

„Eu eram divorțat de fosta soție. Din cauza neînțelegerilor cu ea de șase luni nu i-am mai văzut. Nu îmi interzicea direct, dar indirect ea vroia mărire de pensie. I-am spus, hai să discutăm, să stabilim cum a fost inițial la Judecătoria Buftea. Ea a spus că nu, că ea voia 30 la sută din venituri. Eu i-am spus că nu aveam posibilități financiare, și că trebuie să meargă ea în locul meu cu ei la mare și la munte”, a spus Dinulescu.

Întrebat dacă fosta soție i-a povestit despre starea copiilor acesta a spus că nu și că este șocat de cele aflate.

Dinulescu spune că nu a fost chemat la poliție și a povestit, din trecut, despre vechi acuzații ce i-au fost aduse.

„Nu m-au chemat la poliție. Eu nu am fost implicat în nimic. Eu am niște bube în cap de la fosta soție, și acolo niște înscenări, și mi s-au pus în cârcă tot din ziare și au făcut asociație că, vezi Doamne, făceam copiilor același tratament. Nu, copiii dacă îi întrebați, vor spune că vor să vină tot timpul cu mine. Mi s-au pus în cârcă, și la CEDO am încercat să le combat, și CEDO mi-a spus că nu pot schimba o hotărâre irevocabilă din România, și că nu pot cere decât despăgubiri. Dar eu nu am nevoie de despăgubiri, eu am nevoie să se spună adevărul”, a mai spus Dinulescu.

Libertatea.ro a aflat că tatăl copilului care și-a ucis bunica este tenor al filarmonicii George Enescu. Fosta sa soție susține că omul și-a chinuit copilul în repetate rânduri și chiar a fost în instanță pentru a-și găsi dreptatea. Povestea de groază a început atunci când băiatul avea doar câțiva ani. Daian Dinulescu a început să-și lovească fiul în repetate rânduri. Mai mult, fosta soție a bărbatului, de care a divorțat în 2004, a afirmat că își găsea băiatul de câțiva ani închis în debara, bătut sau udat cu apă rece, în timp ce dormea. El a fost găsit vinovat de rele rele tratamente aplicate minorului de Tribunalul București.

