„Îmi cer scuze public pentru greșeala pe care am făcut-o susținând, prin semnătură, un demers de care nu am știut și anunț că îmi retrag semnătura. Mi s-a cerut semnătura pentru o întrebare, nu pentru o plângere. Eu nu am semnat nici o plângere. Vorbesc de – intrebarea adresată Autorității pentru Protecția Copilului privind Clipul 'Copiii referendumului' realizat de Papaya Advertising”, a scris Popescu, într-o postare pe Facebook.

El explică faptul că în Parlament există o cutumă: „când unul din parlamentari inițiază un proiect de lege, o întrebare, interpelare ș.a..m.d., solicită și sprijinul altor colegi pentru susținerea demersului lui”.

„Asta mi s-a întâmplat în acest caz, mi s-a cerut semnătura de către un coleg PNL, iar eu am semnat luând de bun ce mi s-a spus pe holul Parlamentului și anume că este vorba despre o inițiativă privind apărarea drepturilor minorilor în filmări destinate difuzării în spațiul public. Astăzi constat că am fost dus în eroare și m-am trezit în mijlocul unui scandal pe seama unui clip publicitar despre referendumul din 6-7 octombrie de care nu am avut habar până în urmă cu câteva ore. Pe scurt, așa-zisa inițiativă care era, de fapt, o întrebare despre care repet: nu am avut știință, sună așa 'există acordul părinților copiilor care participă în acel clip?' era adresată Autorității pentru Protecția Copilului. In această dimineață am discutat cu domnul Robert Tiderle, directorul Agenției Papaya Advertising și iată ce am aflat: 'la data când Autoritatea pentru Protecția Copilului a primit întrebarea avea dosarele complete semnate de părinții copiilor cu acordul de participare la filmarea clipului. Așadar, singurul lucru pe care această instituție îl avea de făcut era să dea un răspuns întrebării primite de la Parlament și să spună atât: există acordul tuturor părinților.' Autoritatea pentru Protecția Copilului a sesizat însă Poliția ceea ce eu socotesc că e un abuz pe care îl condamn ferm și care abuz a condus la interogarea domnului Robert Tiderle și, probabil, a părinților copiilor care apar în acel clip”, a afirmat el.

Deputatul PNL recunoaşte că se simte „vinovat pentru că a semnat ca primarul fără să verifice cu atenție ce anume semnează.

„Îmi asum asta, dar când mi s-a solicitat semnătura am fost încredințat că este vorba despre susținerea unei întrebări sau a unei inițiative legislative care avea ca scop protecția minorilor în ceea ce privește apariția lor în materiale audio-vizuale în spațiul public. Deh, încrederea nu e de dat oricui!

Pe viitor și tata dacă îmi va cere o semnătură am să verific de două ori înainte de-a semna!”, spune în final deputatul PNL.



Cei mai mulţi dintre semnatarii sesizării către Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care vizează spotul companiei de publicitate Papaya Advertising, sunt de la PNL, cărora li s-au alăturat aleşi de la PSD, ALDE şi un deputat de la minorităţile naţionale.

Citeşte şi: Au „detonat” 7 milioane de euro într-o bombă ecologică! Groapă de gunoi din fonduri europene, în inima unei zone turistice