Sâmbătă, Andrei Năstase s-a însurat cu Bianca Ciuvăț, tânăra care îi va oferi în câteva luni un băiețel. Fiul cel mare a lui Adrian Năstase și Bianca sunt împreună de șapte ani și ar mai fi copilărit, însă planurile le-au fost date peste cap de apariția bebelușului. Evenimentul a avut loc într-un cadru extrem de restrâns, fiind prezenți doar membrii familiei și nașii. Deși au o sumedenie de prieteni, cei doi miri au ales să nu-i invite de această dată, promițându-le că vor recupera în vară, atunci când vor serba atât nunta, cât și botezul fiului lor.

Andrei și Bianca au preferat un eveniment intim, unde să fie prezentă doar familia și nașii. Se pare că această decizie a venit din simplul fapt că Bianca este însărcinată în ultimul trimestru și nu are nevoie de suprasocilitare. Și cum nu puteau face o selecție riguroasă în rândul prietenilor, cei doi tineri au preferat să nu mai invite pe nimeni, promițând că se vor revanșa la vară. Așa se face vor face petrecere de nuntă o dată cu botezul fiului lor, undeva în vara acestui an. „Sigur vom avea ocazia să sărbătorim cu fast botezul celui mic”, a scris fiul cel mare al fostului premier Adrian Năstase.

Andrei Năstase s-a însurat la început de an nou chinezesc

Concidența a făcut ca cei doi să aleagă ziua nunții chiar la trecerea în noul an chinezesc, ceea ce este de bun augur. Specialiștii în astrogramele feng-shui susțin că nunțile la început de an contează extrem de mult în destinul familiei. Cu atât mai mult cu cât Andrei și Bianca au trecut împreună în Anul Cocoșului de Foc, un an care se anunță a fi unul plin de surprize.

„Orice nuntă reprezintă un nou început, iar dacă este făcută la început de an, cu atât mai mult. Anul Cocoșului de Foc poate fi plin de neprevăzut, contează foarte mult elementele din destinul fiecăruia, cum interacționează cu Metalul și cu Focul din 2017, însă la nivel general este un an care poate produce multe schimbări. Este foarte important să generăm noi schimbările, să nu ajungem în situația în care schimbarea este impusă de alții, pentru a avea control asupra situației. Schimbarea de statut social este una importantă și presupune un consum important de energie, ceea ce îi poate susține pe cei care fac acest pas în anul Cocoșului de Foc. În mod normal, se fac calculele pentru a stabili care este cea mai bună zi pentru a te căsători, dar chiar dacă nu știm care este influența elementelor care guvernează ziua în care are loc oficializarea unei relații, simpla schimbare a statutului poate fi de bun augur”, ne-a declarat Gena Rusu, consultant Feng Shui tradițional și coloanele destinului.