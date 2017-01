Copilăria micului Ilie până să ajungă marele Nasty. “Tata îmi zicea: Iar te-ai dus cu chitara aia să dai concert în străinătate”

Ilie Năstase (70 de ani), primul lider din istoria ATP, face de fiecare dată, în preajma Sărbătorilor, câte o incursiune în universul copilăriei pe care s-a clădit cariera sa de succes. A bătut lumea în lung și-n lat toată viața, dar parfumul Parcului cu Platani îl poartă în suflet peste tot în lume. Iubitorii de sport au descoperit în timp secretele campionului de la US Open, însă copilăria sa e mai puțin cunoscută. Vocea Biz vă dezvăluie cum, în ce mod și de ce s-a apucat micul Ilie de… “chitară”, așa cum denumea racheta de tenis tatăl său.

Înarmat cu hotărâre, curaj și optimism, bucureșteanul punea primii pași pe praful cărămiziu de la Complexul Progresul când era doar o bucățică de carne. Zglobiul puștan care nici nu ajungea cu creștetul capului la fileu avea să facă totul cu zâmbetul pe buze. “Mă duceam să joc tenis încă de la 5 ani. Terenul era chiar în fața casei, de fapt, casa era între terenul de tenis şi terenul de fotbal. Mă grăbeam să ajung și dădeam cu mingea la perete, nu jucam pe teren. Într-o zi, am fugit repede şi era o livadă de pruni pe acolo. Am alunecat şi am căzut! Mai am semnul chiar și acum! Intrasem într-un ciot de pom şi mi-a rămas piciorul blocat şi mi-a ieşit pe partea cealaltă ciotul. Am început să ţip, dar nimeni nu venea… Până la urmă a ajuns maică-mea”, spune actualul căpitan nejucător al echipei României de Fed Cup.

