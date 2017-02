Sanda Ladoși este în noua conducere a Circului Globus București. Artista va ocupa funcția de director adjunct interimar, responsabil cu domeniul artistic.

Sanda Ladoși este în noua conducere a Circului Globus București, iar Bogdan Stanoevici a fost numit director general interimar al Circului Globus din Bucureşti.

„Sunt convinsă că experiența artistică și managerială a domnului Stanoevici, precum și perioada destul de lungă în care a fost în contact permanent cu lumea artistică occidentală, îl recomandă cu prisosință pentru această poziție. De asemenea, cariera din showbiz a Sandei Ladoși îi va facilita interacțiunea cu această lume atât de specială care este lumea circului”, a declarat Gabriela Firea, primar general al Capitalei, potrivit Europafm.ro

„Sub cupola Circului îmi doresc să răsune râsetele copiilor, pentru că binele copiilor este principala noastră preocupare. Sub cupola Circului îmi doresc să putem crea o altă lume, mai bună şi mai frumoasă, în care mici şi mari îşi doresc să se regăsească pentru câteva clipe de visare, pentru câteva clipe într-o altă lume, pentru câteva clipe în Lumea Magică a Circului… Am avut şansa să joc alături de mulţi artişti ai Circului Globus şi am fost la fiecare spectacol fascinat de înaltul profesionalism şi pasiunea cu care Artiştii Circului îşi făceau meseria. ”, a declarat Bogdan Stanoevici, director general interimar Circul Globus.

Artista a renunțat la scenă pentru o nouă pasiune

„Este o provocare pe care o aşteptam. După 30 de ani în care scena a fost casa mea, a venit momentul să împărtăşesc toată experienţa acumulată cu un colectiv nou, cu o echipă de profesionişti. Circul înseamnă pasiune. Pasiune pentru perfecţiune, pasiune pentru a fi mai bun, mai creativ, de la un spectacol la altul. Pasiunea pentru artă, pentru spectacol va fi cea care ne va conduce în regândirea conceptului actual de circ. Vom porni de la zero, dar, alături de artiştii desăvârşiţi de la circul Globus, vom arăta în curând un spectacol nou, care îi va ţine cu sufletul la gură pe spectatori din primul, până în ultimul moment. Sunt o veche admiratoare şi prietenă a Circului Globus şi am certitudinea că, prin dăruire şi respect reciproc, echipa va atinge multe obiective ambiţioase. Este promisiunea pe care o facem publicului”, a declarat şi Sanda Ladoşi, director adjunct Circul Globus.

Directorul de la Circul Globus a fost demis de Gabriela Firea. Victor Coman și-a pierdut funcția după incendiul în care au fost ucise 11 animale.