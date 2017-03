Tratamentul inovativ pentru hepatita C o putea salva pe Ileana Ciuculete? Un român a scăpat de boală după aproape 40 de ani de chin!

Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie, după ce a fost diagnosticată cu hepatită C și, ulterior, cu ciroza heptică galopantă. Peste 600.000 de români se luptă cu virusul hepatitei C, o boală care în România este încă tratată cu interferon sau alte medicamente care nu duc la nici un rezultat îmbucurător. Dintre aceștia, doar 4.075 au beneficiat de tratamente inovative care vindecă cumplita boală. Printre ei se numără și un ploieșean de 61 de ani.

În urmă cu 38 de ani, Cihat Apolon a aflat, în urma unui control de rutină, că suferă de hepatită cronică cu antigen Australia prezent. Se pregătea să se însoare, iar vestea a căzut ca un fulger peste el și familia sa. S-a consultat cu cea care avea să-i devină mireasă, iar ea a ales să-i fie alături și să-și continue planurile pe care și le făcuseră. S-au căsătorit și au încercat să meargă mai departe, însă boala îl chinuia extrem de rău de Cihat. ”A fost o perioadă cumplită, cu depresii chinuitoare, cu stări îngrozitoare și cu o mare teamă de moarte. Însă ea a fost tot timpul alături de mine, m-a susțint și m-a ajutat. Și îi mulțumesc în fiecare zi pentru asta”, povestește bărbatul de 61 de ani. A încercat o mulțime de tratamente, atât naturiste, cât și medicamentoase. Nu-și mai amintește pe la câți medici a umblat. În 2000, după toate tratamentele încercate, a aflat că hepatita B s-a negativizat, dar că are hepatita C.

Vindecat în 12 săptămâni

Mai mult decât atât, a primit vestea că și soția sa suferă de hepatita B. După un tratament naturist îndelungat – pe bază de proteină de gândaci – soției i s-au stabilizat valorile transaminazelor, însă lui nu. Cu toate că era destul de sceptic în ceea ce privește tratamentul cu interferon, din 2006 până în 2007 l-a încercat și pe acesta. Fără rezultate însă. Cu toate acestea, a mai făcut o cură între anii 2012-2014, după care – la recomandarea medicilor- a depus dosarul pentru un tratament inovativ, fără interferon. Într-o lună de zile a primit răspunsul pozitiv, iar după doar două săptămâni, viremia a ieșit nedetectabilă (virusul s-a negativizat). A continuat tratamentul încă 12 săptămâni, iar la finalul acestuia a aflat că a ieșit învingător după 38 de ani de luptă cu boala. ”Am avut noroc de oameni și medici minunați și cred că cineva acolo sus m-a iubit”, a conchis ploieșteanul de 61 de ani care, întâmplător, a aflat că prețul tratamentului inovator de care a beneficiat este de 74.000 de lei pe lună.

Rată de vindecare de peste 95%

În România, accesul pacienților la tratamentele inovative pentru hepatita C este extrem de limitat. Tocmai din acest motiv, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice încearcă să crească accesul pacienților la tratamentele care vindecă hepatita C. Puțin peste 4.000 de pacienți care suferă de această boală, dintr-un total de peste 600.000, au avut, până acum, șansa la vindecare prin acest program. Din cei aproximativ 1.800 de pacienți care au finalizat deja tratamentul, toți au fost declarați vindecați, terapia fără interferon confirmând astfel rezultatele din studiile clinice care arată o rată de vindecare de peste 95%.

România, pe primul loc în Europa la numărul cazurilor de hepatită C

Peste 1.400.000 de români sunt afectaţi de virusurile hepatitice virale B, C sau B plus Delta, iar 10 la sută dintre bolnavii cu hepatită C din Europa sunt români, ceea ce plasează ţara noastră pe locul 1 pe continent în privinţa numărului de pacienţi cu hepatită C, arată un studiu realizat de Asociaţia Europeană a Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (ELPA).

În România, se estimează că aproximativ 800.000 de persoane au hepatită cronică B, iar 600.000 de persoane au hepatită cronică C.

„România are una dintre cele mai ridicate rate privind numărul celor cu hepatită virală C, însă rata de diagnosticare şi tratament este una dintre cele mai mici. Lipsa programelor de screening şi întârzierea accesului la tratament se traduce printr-o povară financiară la nivelul bugetelor naţionale alocate sănătăţii, din cauza complicaţiilor pe care ajung să le dezvolte pacienţii”, a arătat Homie Razavi, directorul Center for Disease Analysis, LLC (Greater Denver Area).