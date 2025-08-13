Tipuri de burse în anul şcolar 2025-2026 

Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, beneficiază de trei tipuri de burse:

  • bursă de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual; 
  • bursă socială, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual;
  • bursă tehnologică, pentru elevii din învăţământul profesional, inclusiv dual.

Câți bani vor primi elevii bursieri

Pentru anul şcolar 2025-2026, cuantumul burselor este:

  • bursa de merit – 450 lei/lună;
  • bursa socială – 300 lei/lună;
  • bursa tehnologică – 300 lei/lună.

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale și alte venituri obţinute potrivit legii. 

Cum se va acorda bursa de merit

Bursele de merit se acordă pentru maximum 15% din elevii fiecărei clase de gimnaziu şi liceu care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00.

Elevii din clasa a V-a vor primi bursă de merit în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent care trebuie să fie mai mare sau egală cu 9,00.

Bursele de merit se acordă elevilor din fiecare clasă a IX-a în baza mediilor de admitere la liceu care trebuie să fie mai mari sau egale cu 9,00.

Criteriile specifice de departajare pentru elevii cu aceeași medie la acordarea bursei de merit vor fi stabilite prin decizia consiliului de administrație a unității de învățământ, avizată de inspectoratele școlare județene (ISJ)/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) în termen de 2 zile de la data înregistrarii solicitării la inspectorat. Avizul ISJ/ ISMB este un aviz consultativ.

Calcularea numărului de beneficiari, corespunzător procentului de 15% din efectivul de elevi din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, se face, prin rotunjire la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut.

Cum se acordă bursele de merit pentru elevii clasei a V-a

Proiectul propus mai prevede pentru elevii din clasa a V-a că media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent.

Pentru elevii din clasa a V-a, listele beneficiarilor se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obţin rezultatele şcolare menţionate şi se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârşitul cursurilor din anul şcolar respectiv. 

Bursele de merit se acordă la propunerea profesorului diriginte, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri.

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa de merit în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, pentru elevii din clasele VI – XII, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

Cum se vor acorda bursele pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Ministerul Educației a lansat proiectul în dezbatere publică
Doar elevii cu o situație financiară precară vor primi burse sociale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Acordarea burselor sociale

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socio-economic, din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice, precum şi pentru prevenirea abandonului şcolar. Bursa socială se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială/socială/medicală a elevului. 

Elevii beneficiari 

Bursa socială se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital, și care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

  • elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  • elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării; 
  • elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net, pe membru de familie, supus impozitării;
  • elevi cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;
  • elevi care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;
  • elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune;

Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. Acordarea burselor sociale este condiționată de prezența la școală și de media 10 la purtare. 

Cum se vor acorda bursele pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Ministerul Educației a lansat proiectul în dezbatere publică
Singurele burse de care ministerul nu s-a atins sunt bursele tehnologice. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Cum se va acorda bursa tehnologică

Bursa tehnologică este  o formă de stimulare a elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional, inclusiv dual. 

Elevii declaraţi repetenţi la finalul anului şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Fac excepție elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual. Prin excepție, beneficiază de bursă tehnologică elevii care repetă anul școlar din motive medicale. Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa tehnologică, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

În situaţia în care elevii acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică pentru luna respectivă. 

