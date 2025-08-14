8% dintre școli devin din unități de sine stătătoare, structuri ale altora

Primăriile și Inspectoratele școlare județene au transmis Ministerului Educației propunerile de reorganizare a rețelei școlare. Mai exact, lista școlilor care trebuie comasate. Potrivit oficialilor din minister, dintr-un număr de 850 de unități școlare cu personalitate juridică și care nu îndeplinesc pragul minim de elevi, 507 vor deveni structuri arondate altora. În procente, este vorba despre 8% din totalul unităților cu personalitate juridică existente în România.

„Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități”, se arată în comunicat.

Surse din cadrul ministerului Educației au precizat că această schimbare de statut juridic nu presupune închiderea fizică a unităților de învățământ, nu obligă la relocarea activităților educaționale și nu implică renunțarea la posturile existente. Excepție vor face doar posturile de director. Prin urmare, elevii nu vor fi afectați. Ei vor rămâne fără director și doar atât.

„În procesul de reorganizare a celor 850 de unități școlare, unele s-au reorganizat prin fuziune între ele, iar altele s-au reorganizat cu unități școlare care îndeplineau deja pragul minim de elevi/preșcolari prevazut în Legea 141/2025”, mai transmite ministerul.

Măsura, o soluție împotriva fragmentării rețelei școlare

În acest proces, generat de aplicarea programului de guvernare și a măsurilor fiscal-bugetare, ministerul a lăsat posibilitatea ca fiecare unitate administrativ – teritorială să poată avea cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică indiferent de numărul de elevi înscriși. „Dincolo de urgența generată de criza fiscal-bugetară, prin acest demers se reduce din fragmentarea rețelei școlare, generându-se astfel și un efect subsecvent pozitiv, dar și premisele unui proces mai eficient în stabilirea normelor didactice”.

Ministerul a precizat că, pe parcursul anului școlar se va face o analiză a modului în care funcționează noua rețea școlară, iar acolo unde va fi nevoie de eficientizări, acestea se vor fi făcute.

Ministerul Educației mulțumește inspectoratelor școlare județene și autorităților locale pentru colaborare și pentru „înțelegerea situației excepționale în care ne aflăm ca urmare a crizei fiscal-bugetare, scopul comun al tuturor celor implicați fiind funcționarea sistemului de educației și acoperirea salariilor și burselor din noul an școlar”.

Oficialii din minister precizează că absolut toate acțiunile care vizează reorganizarea rețelei școlare au ca numitor comun „interesul superior al copilului și asigurarea unei educații incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”.