Care sunt nemulțumirile sindicatelor din educație

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” vor să anuleze printr-o inițiativă legislativă decizia majorării numărului de elevi din clase, mărirea normei didactice și schimbările introduse la plata cu ora. De asemenea, sindicatele propun creşterea la 3 salarii de bază a primei de instalare pentru personalul didactic repartizat ca titlular în unităţi de învăţământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate.

„Prin acest proiect de lege propunem abrogarea prevederilor privind majorarea efectivelor de elevi, preşcolari şi/sau antepreşcolari, a celor privitoare la mărirea normei didactice de predare, a celor care reglementează un tarif la plata cu ora la un nivel mult inferior celui care s-a aplicat 28 de ani (de la data intrării în vigoare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi până în prezent) şi a celor referitoare la modificarea degrevărilor personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control. De asemenea propunem creşterea la 3 salarii de bază ale persoanei, a cuantumului primei de instalare neimpozabilă ce se acordă, începând cu anul şcolar 2026-2027, personalului didactic repartizat cu statut de cadru didactic titular în unităţi de învăţământ aflate în zone din mediul rural, defavorizate sau izolate”, se arată într-un comunicat transmis de sindicate.

Liderii de sindicat din educație cer votul românilor pentru eliminarea măsurilor fiscale care lovesc profesorii.

Proiectul are nevoie de 100.000 de semnături ca să ajungă în Camera Deputaților

Pentru a putea depune această inițiativă legislativă, sindicatele au declanșat procesul de strângere a 100.000 de semnături, numărul prevăzut de Constituție pentru ca cetățenii să poată utiliza dreptul de inițiativă legislativă.

După ce proiectul de lege cu toate solicitările sindicaliștilor va obține avizul Consiliului Legislativ și va fi publicat în Monitorul Oficial, sindicaliștii vor avea o perioadă de maximum 6 luni pentru a strânge cele semnăturile necesare și a înregistra proiectul la Camera Deputaților.

„În acest sens, am hotărât constituirea, din reprezentanţi ai federaţiilor noastre, a unui comitet de iniţiativă legislativă pentru a declanşa procedura de strângere a 100.000 de semnături de la cetăţeni cu drept de vot din cel puţin un sfert din judeţele ţării, pentru susţinerea unui proiect de lege (…) care aruncă sistemul educaţional în criză”, mai anunţă sindicaliştii.

Sindicaliștii cer partidelor politice sprjin în adoptarea proiectului de lege

Sindicatele fac apel la partidele politice care, deși afirmă că educația este o prioritate națională, nu fac nimic s-o salveze. Dimpotrivă. „În realitate, an de an, şcoala românească şi salariaţii săi au fost trataţi ca „cenuşăreasa” sistemului bugetar şi primii sacrificaţi ori de câte ori s-au dispus măsuri de reducere a deficitului bugetar”, mai spun sindicaliştii.

Aceștia speră ca pe parcursul dezbaterilor parlamentare politicienii să dea dovadă de voinţa politică necesară pentru adoptarea proiect de lege în forma propusă.

„Este momentul ca întreaga clasă politică să înţeleagă că nu se mai poate face învăţământ european cu costuri dâmboviţene şi că ieşirea României din criză nu se poate realiza prin sacrificarea personalului din învăţământ şi bulversarea întregului sistem educaţional”, au mai transmis sindicatele care protestează de câteva zile în fata ministerului Educației.

