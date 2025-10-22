Bursucu a recunoscut public: îi e dator pe viață lui Teo Trandafir. Pe vremea când formau un cuplu de aur la „Teo Show”, Bursucu a învățat meserie de la zero de la Teo. După ce drumurile profesionale s-au despărțit, au apărut zvonuri despre o posibilă „răceală” între ei. Bursucu a jurat la emisiunea Fresh by Unica că nu există vreo ceartă, ci doar respect. Când ți-a dat lecții de viață, aceeași persoană care ți-a construit cariera, poate e mai bine să păstrezi o relație respectuoasă.

Gabriela Firea schimbă titulatura: din „doamna primar” în „bunica Gabriela”. După ani în care s-a împiedicat de jucării de băieți, fostul edil al Capitalei se bucură de o nouă etapă: a schimbat mașinuțele pe fundițe roz și păpuși. Fiul cel mare, Tudor, i-a oferit cel mai frumos cadou: o nepoțică adorabilă pe nume Emily-Victoria. Firea a fost atât de entuziasmată încât a vrut să o cunoască pe micuță încă din primele ore de viață. Nu a mers singură, ci alături de „bunicul” Pandele.

De ce nu a mers relația dintre Cătălin Bordea și Olga Barcari? Tânăra dă vina pe publicitate. Când s-au cunoscut, el venea dintr-un divorț, iar ea era prima lui relație publică. Valul de articole care au urmat l-a făcut pe Bordea să se teamă că Olga vrea promovare pe seama lui. Deși ea a zis că nu a fost cazul, a înțeles suspiciunea lui. Concluzia? Chimia nu e de ajuns când apare și presa de scandal. Azi, sunt doar prieteni buni, fără drame și fără „Asia Express” în cuplu.

Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani după bătaia de la fostul manager. La un deceniu după agresiunea care a șocat întreaga industrie, artista vorbește despre traumă și drumul spre vindecare. Alexandra Stan recunoaște că a avut „profilul de victimă”, datorat absenței tatălui, care era mereu plecat pe vapor, dar că astăzi nu mai caută validare de la nimeni. Cu atât mai mult de la un bărbat. Din trauma ei s-a născut o campanie despre curaj, egalitate și femei care spun: gata, ajunge!

Iulia Vântur și Salman Khan: de la gale discrete, la înmormântare și suport moral. Cuplu care a încercat să fenteze camerele de filmat mai bine de 10 ani, tocmai a făcut cea mai publică apariție. La înmormântarea unui culturist celebru din India. Amândoi păreau afectați și au stat alături, oferindu-și suport moral în fața tuturor. Se pare că, după un deceniu de discreție, momentele dificile i-au adus în prim-plan, nu cele strălucitoare.

