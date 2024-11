În direct la „DON MUTU”, Adi Mutu a oferit detalii din cea mai recentă vacanță alături de soția sa și a vorbit pe scurt despre cum a cunoscut-o pe mama lui Tiago.

Mutu și Sandra s-au cununat în 2015 și au împreună un băiat, pe Tiago (7 ani). Întrebat cum a cunoscut-o pe a treia sa soție, antrenorul a spus că este vorba de lucruri intime, motiv pentru care nu vrea să dea detalii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu pot să dau totul din casă, într-o zi o să povestesc. E o chestie intimă, am trecut de etapa aia, la 20-30 de ani, când povesteam de viața mea… Ți-am spus cum am cunoscut-o, la o cină cu niște prieteni comuni. Nu e nimic spectaculos cum am cunoscut-o. I-am dus flori a doua oară când ne-am văzut”, a spus Adi Mutu, potrivit Fanatik.

Adi Mutu și Sandra au petrecut câteva zile pe insula Capri și s-au întors recent, cu multe amintiri frumoase și o experiență unică.

„E prima dată când am fost pe insula Capri. Străduțele sunt foarte înguste, cu taxiuri speciale, fără acoperiș. Era o umiditate incredibilă acolo.

Recomandări Soțiile lui Beniamin Lup, liderul unui ONG cu relații în SUA, moarte în condiții suspecte în România și Republica Moldova. Alte două partenere, date în judecată după ruperea relațiilor

Te plimbi, mergi, nu e la drept. Era puțin greuț, dar soția mea nu era obișnuită. Este o insulă foarte scumpă, cred că e cam cea mai scumpă din Italia… numai să vezi magazinele de acolo, ce firme sunt”, a spus Adrian Mutu la „DON MUTU”.

Cine i-a spus prima oară „Briliantul”

Adrian Mutu a rămas în memoria tuturor cu porecla „Briliantul” și a dezvăluit cine i-a zis prima oară așa.

„Și era doamna Luchi (fosta soție a lui Gheorghe Nețoiu – n.r.), îmi aduc aminte, pe margine și se uita așa. Se uită la nea Gigi Nețoiu și zice: Ăsta e, mă, briliantul tău, mă? Și de atunci a rămas Briliantul. Doamna Luchi mi-a spus prima dată Briliantul”, a spus Adrian Mutu la podcastul „DON MUTU”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News