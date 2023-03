Alex Delea, câștigătorul Survivor 2022, Zanni, câștigătorul Survivor 2021, Oana Cioran și Elena Chiriac și-au lansat zilele trecute o provocare în mediul online, aceea de a se întoarce la Survivor. Daniel Pavel, prezentatorul show-ului, a aflat și i-a invitat pe traseele de anul acesta.

„Trebuie să vă întreb… v-au luat puțin fiorii când Zanni, Delea, Oana Ciocan și Elena Chiriac au intrat live și s-au provocat reciproc, fiecare considerând că va fi mai puternic pe traseu? Pe noi aici, la depărtare de casă.. ne-au luat instant.

Așa că nu am să vă mint, nu am stat deloc pe gânduri și i-am invitat aici. Abia aștept să ajungă și să-i vedeți și voi, acasă, cum se descurcă. Dacă și-au dorit… înseamnă că e vremea să intre rapid în adevărată arenă a curajului”, s-a aflat în jurnalul lui Daniel Pavel la Survivor 2023.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Alex Delea: „Survivor este o continuă surpriză!”

Invitat în emisiunea „Vorbește lumea de la Pro TV”, Alex Delea a fost reținut în declarații, însă a anunțat că abia așteaptă să intre din nou pe traseele din Republica Dominicană. „Ce facem veți vedea cât de curând! Nu pot să spun acum! Ne urcăm în avion… nu știm unde mergem”, a spus Alex Delea.

Recomandări „Operațiunea a reușit, pacientul a murit”, au spus parlamentarii despre activitatea ASF pe timpul creșterii prețului la RCA din ultimii ani și recenta insolvență Euroins

„Este foarte posibil să ne vedem curând!”, a insistat câștigătorul Survivor România 2022. „Eu știu ceva, dar nu știu nimic. Adică Survivor este o continuă surpriză!”, a adăugat Războinicul, conform protv.ro.

Întrebat dacă are emoții să se reîntoarcă acolo, Alex Delea a recunoscut: „Am, da! Am! Păi așteptam să mă întorc de când am plecat. (…) Eu m-am antrenat tot timpul, dar de o săptămână încoace nu am mai avut timp să mă antrenez. Nu m-am antrenat deloc. Dar îmi revin 100%”.

Cu ce se ocupă Alex Delea acum

În fiecare luni, marți și miercuri, pe PRO TV, telespectatorii se bucură de cel mai puternic sezon Survivor România! Lupte pentru Imunitate sau pentru recompensa de Comunicare, dorințe de a rezista și demonstra că pot face față oricărei provocări, conflicte, împăcări, seri sub cerul liber… toate scriu povestea show-ului.

Despre toate aceste lucruri și nu numai, discută Alex Delea, câștigătorul de anul trecut al competiției, în cadrul unui format special care e difuzat pe pagina de „YouTube Survivor România”.

În fiecare vineri seara, de la ora 18:00, Alex Delea le va aduce tuturor celor de acasă Camp Log, o serie de discuții cu cei care au părăsit deja competiția în care va afla mai multe despre experiența lor și va dezbate câteva dintre cele mai importante curiozități scrise de telespectatori pe paginile de social media ale show-ului.

Recomandări ”Euroins a confundat România cu Bulgaria”. Șefii ASF ajung azi în fața instituției care îl reprezintă pe omul cu cea mai înaltă funcție dintr-o democrație: cetățeanul

Alex Delea, câștigătorul „Survivor România”, a primit și primul lui rol într-un film. Este vorba despre „Haita în acțiune”, care e lansat zilele acestea în cinematografe și este produs de actorul Matei Dima. Și Antonia joacă în această peliculă.

GSP.RO Trezit din comă, a avut o cădere nervoasă teribilă când a aflat că medicii i-au amputat ambele picioare. Maestrul Roman Kostomarov a răbufnit în fața soției, ce i-a spus

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Țara din NATO care va intra în războiul Rusia-Ucraina: „Vom fi nevoiţi să ne alăturăm acestui conflict”

Viva.ro Așa arătau Mircea Geoană și soția lui în ziua nunții. Cum arată acum Mihaela, la 60 de ani. Imagini de la petrecerea fabuloasă, de ziua ei

Observatornews.ro Accident înfiorător filmat pe șoseaua care leagă Piteștiul de Câmpulung. Șoferița a adormit la volan

Știrileprotv.ro Un mort și mai multe persoane rămase fără ochi după ce și-au pus picături produse în India. Ce s-a descoperit în flacoane

FANATIK.RO Simulare Evaluare Națională 2023. Subiecte și barem la limba și literatura română. Ce le-a picat elevilor. Update

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Alexandru Ciucu a mers să își ia fetițele de la Alina Sorescu. S-a lăsat cu lacrimi. Imaginile sunt zguduietoare

HOROSCOP Horoscop 20 martie 2023. Capricornii au ocazia să intre în contact cu oameni de la care au ce învăța, dar doar dacă le recunosc valoarea