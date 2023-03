Jurnalul lui Daniel Pavel la Survivor 2023. Cine sunt cei 4 foști concurenți care se întorc în Republica Dominicană: „I-am invitat aici”

„Mi se pare incredibil, dar este oficial, vă pot spune că tocmai ce am ajuns la jumătatea drumului spre câștigarea marelui premiu! Au trecut 10 săptămâni de când coboram din barca și sub soarele arzător vă spuneam pentru prima dată în acest sezon că începe cel mai puternic sezon Survivor România”.

Am bucuria că ne-ați fost aproape la fiecare pas, că ați trăit alături de noi emoții din cele mai diverse și că împreună am scris prima jumătate a istoriei din acest an. Și ce mod mai bun ar fi fost să ajungem aici, dacă nu cu o altă săptămână care nu a mai semănat cu nimic din ce se văzuse până acum?!”, a transmis Daniel Pavel, care a și făcut rezumatul săptămânii trecute, când DOC a fost eliminat de la Survivor România 2023.

„În această a zecea săptămână am văzut împreună ce înseamnă jocul de Captivitate, cum este pentru un trib să facă o alegere dificilă, dar și să-l aibă aproape pe un concurent ce în urmă cu doar câteva ore le era adversar pe traseu. S-a dovedit că Războinicii și Remus au făcut casă bună, au reușit să găsească calea de mijloc, însă nimic nu s-a comparat cu bucuria momentului în care Carmen Grebenișan a cedat fără să stea pe gânduri simbolul găsit și l-a readus în echipa roșie.

Și mai interesantă este alegerea Alexandrei Porkolab care s-a folosit de puterea câștigată prin împreunarea simbolurilor. Vă spun sincer, abia aștept să vedeți ce impact va avea decizia ei asupra jocului, mâine seară. Ultimele zile au fost unele încărcate și aici. Am trăit și noi, echipa, toate emoțiile concurenților, le-am preluat din simțiri și trăiri, iar asta a făcut să avem și noi momente când poate oboseala s-a resimțit mai puternic. Dar apoi am citit mesajele de la voi și am înțeles că energia este de fapt în noi și că abia așteptați să vedeți ce urmează pe mai departe”, a explicat prezentatorul.

Zanni și Alex Delea se întorc la Survivor

Daniel Pavel a povestit și despre provocarea pe care Zanni și Alex Delea, câștigătorii emisiunii, au lansat-o, aceea de a reveni pe traseul de anul acesta al competiției. „Trebuie să vă întreb… v-au luat puțin fiorii când Zanni, Delea, Oana Ciocan și Elena Chiriac au intrat live și s-au provocat reciproc, fiecare considerând că va fi mai puternic pe traseu? Pe noi aici, la depărtare de casă.. ne-au luat instant.

Așa că nu am să vă mint, nu am stat deloc pe gânduri și i-am invitat aici. Abia aștept să ajungă și să-i vedeți și voi, acasă, cum se descurcă. Dacă și-au dorit… înseamnă că e vremea să intre rapid în adevărată arenă a curajului. Pe internet poate fi accesibilă orice discuție, dar știm deja cu toții că-n junglă nu există cuvântul ”ușor”, a mai anunțat prezentatorul, care a povestit și cât e de norocos pentru tot ce i se întâmplă.

„Eu am fost un explorator de când mă știu, iar drumul m-a purtat atât pe mari, cât și pe uscat. Dar mereu mi-a rămas aproape dorința de a descoperi mai mult, de a fi fericit și de a nu uita să MĂ BUCUR alături de oamenii din jur. Și asta fac în fiecare zi, aici în Dominicană, alături de echipa de producție și de telespectatori. Iar am ajuns la final de articol?

Îmi spune asta atât ceasul care-mi transmite că e vremea să mă întorc la filmări, cât și foaia pe care scriu care-mi arată că mesajul mi se încheie. Un lucru rămâne constant: starea de bucurie pe care o resimt și acum, dar și-n fiecare clipă în care-mi scrieți, în care un simplu mesaj de la voi îmi ajunge pentru a-mi încărca bateriile. Vă îmbrățișez, să aveți o duminică tihnită și ne vedem mâine, marți și miercuri, de la 20:30”, a încheiat Daniel Pavel.

