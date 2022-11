Solistul trupei Talisman a fost căsătorit timp de 22 de ani cu Larisa Uță și împreună au doi copii. Cei doi au divorțat cu mare scandal, iar cântărețul a rămas fără averea agonisită, iar copiii nu-i mai vorbesc. Alin Oprea îi este recunoscător actualei partenere, Medana, care l-a ajutat să treacă peste fiecare problemă din ultima perioadă.

Alin susține că el era singurul care susținea familia și a fost de acord ca soacra lui să se mute în casa sa. De asemenea, el spune că s-a ocupat intens de educația copiilor.

„Din păcate așa a înțeles «doamna» să răsplătească încrederea mea, munca mea și toate sacrificiile pe care le-am făcut timp de 25 de ani pe altarul familiei.

Trăiam 5 oameni în acea casă, dar eram singurul care aducea un venit. Am fost de acord, din nefericire, ca soacra să stea cu noi în casă, tocmai pentru ca fosta să aibă suficient timp liber pentru «alte activități» și să fie scutită de treburile casei. De educația copiilor m-am ocupat personal, copiii terminând facultăți de top cu profil Muzical (specializarea mea), nu Sportiv (specializarea ei). Am cumpărat apartament la Londra tocmai ca ei să aibă un statut onorabil și un confort cât mai mare pe timpul studiilor și în continuare”, a spus Alin Oprea pentru CANCAN.

După despărțirea părințior, copii lui Alin Oprea și ai Larisei au ales să nu mai vorbească cu tatăl lor și să o susțină pe mamă. Solistul trupei Talisman a crescut fără tată, astfel că și-a dorit să fie un sprijin pentru fata și băiatul său.

„Crescând fără tată, visul meu a fost să am o familie frumoasă și să fiu un tată cât mai bun pentru copiii mei. Am simțit demult că ea părea să aibă și alte «preocupări», dar am preferat, de dragul copiilor, să deschid «Cutia Pandorei» abia după ce aceștia deveneau majori și realizați, pentru a nu fi afectați și a putea înțelege cu detașare situația.

În anul de grație – 2020, anticipând că va veni momentul adevărului și ticluind un plan bine premeditat, mi-a înscenat o «situație» din care să mă scoată pe mine țap ispășitor, sugerând că eu sunt vinovat de toate nenorocirile… Acela a fost momentul în care mi-a fost luat tot «universul» pentru care mi-am dus crucea o viață: familie, copii, imobile, bani, sănătate… Dar tot acela a fost și momentul în care Dumnezeu mi-a trimis un înger păzitor, pe viitoarea mea iubită și soție Medana”, a mai spus artistul.

„Am fost târât în tot felul de procese”

„Aș fi lăsat totul în urmă și nu aș fi aflat nici măcar eu toate «secretele murdare», dar din păcate am fost târât în tot felul de procese în care cercetările au trebuit demarate în ceea ce privește viața noastră privată. Atunci, «poarta adevărului» a fost deschisă și am aflat, cu dovezi de netăgăduit, acte și fapte de neiertat (printre care și cele relatate de doamna Nina). Trist, dar adevărat”, a încheiat Alin Oprea.

