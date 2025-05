De 12 ani, Alina este căsătorită cu Ilan Laufer. Împreună au doi copii, gemenii Davina și Nathaniel. Dintr-o relație anterioară, Alina are și o fată, Karina, rezultat al mariajului cu artistul Jorge. Relația dintre Alina și Jorge s-a încheiat după zece ani de căsnicie. După separare, Jorge a mărturisit că s-a confruntat cu depresia, deși el a fost cel care a decis să pună punct relației.

Anunțul venirii pe lume a celui de-al patrulea copil al Alinei Laufer a fost făcut printr-o postare emoționantă pe Facebook. Ilan Laufer a publicat o fotografie de familie alături de Alina și gemeni, însoțită de un mesaj special: „În această poză, chiar aici, părem că suntem patru, dar suntem cinci. La mulți ani, Alina, te iubesc, Lui Dumnezeu îi mulțumesc!”, a transmis el.

Vestea a fost primită cu entuziasm de apropiați și fani, care au transmis mesaje de felicitare. Alina și Ilan se declară recunoscători pentru familia lor în creștere și așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a noului membru.

Într-un clip publicat pe TikTok, Alina Laufer a făcut declarații despre sarcină chiar la ziua ei de naștere. Întrebată cum de se întâmplă să fie însărcinată la 42 de ani, ea a zis: „Nebunia și frustrările mele personale. Mi-am dorit dintotdeauna o familie mare și am muncit în această privință și nu suport eșecurile, așa că am muncit și în această privință foarte mult și nu m-am oprit până nu am izbutit. E cel mai frumos cadou de ziua mea”.

Gemenii Alinei Laufer au venit pe lume după opt ani de fertilizări

În 2020, Alina Laufer vorbea despre venirea pe lume a gemenilor ei. „Știam că la inseminare au fost doi embrioni, însă așteptam să văd dacă s-au prins amândoi. Erau deja măricei și azi dimineață ni s-a confirmat minunea! Vom avea gemeni! Ilan este și el foarte fericit, că în sfârșit, după 8 ani în care ne-am dorit extrem de mult să devenim părinți, ne-am chinuit și am făcut mai multe proceduri, în sfârșit se va întâmpla.

Chiar râdeam cu el și spuneam că sunt copii de campanie, i-am făcut între strâns de semnături, stat în picioare și alte alergături. Nu îi vine să creadă, deja se gândește că va scoate doi copii campioni, e foarte motivat. După atâția ani de încercări acum este un șoc pentru noi că se întâmplă acest lucru!

Totul este în grafic și decurge ok. Este o sarcină bivitelină, gemenii nu vor fi identici, sunt șanse mari să fie băiat și fată. Noi începem să ne pregătim încet-încet. Va trebui sigur să ne schimbăm mașina și să ne luăm probabil o bonă internă”, declara Alina Laufer pentru Click!

