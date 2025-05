Mirela Oprișor a copilărit la Brașov, oraș care s-a transformat pe vremea comunismului, pe locul caselor cu grădini au fost construite blocuri. Traiul nu era ușor, după cum își amintește actrița, care a făcut cea mai mare boacănă, după ce a luat rația la ulei pe două luni.

Ce a făcut Mirela Oprișor cu rația familiei

Pe vremea comunismului, raţia alocată fiecărui român era următoarea: 300 de grame pâine pe zi, 500 de grame de brânză pe lună, circa 10 ouă pe lună şi 500 de grame de carne de porc sau vită pe lună, 1 kg de carne de pasăre pe lună, 100 de grame de unt în fiecare lună, 1 kg de zahăr, 1 litru de ulei şi 1 kg de făină. Uneori, aceste cantități nu puteau fi însă respectate din cauza lipsei alimentelor.

„Țin minte că m-a trimis mama să iau rația și o aveam deja, făcusem economie și trebuia să iau pe două luni, puteai să o iei retroactiv. M-am dus și am luat uleiul pe două luni. A băgat aia cuiul în cartelă, am venit acasă fericită și probabil îmi stătea gândul la vreun Gigel și cu plăsuța așa pe scară poooc!

S-a lovit de scară sticla și a curs doi litri de ulei. Asta era rația pe familie, doi litri de ulei pe două luni. A plâns mămica mea, nu o să o uit niciodată, că i-am spart uleiul și că nu mai poate să mai facă icre, că ce puteai să faci cu el, icre și salată boeuf. Făcea, făcea și icre de fasole”, și-a amintit actrița la Rock FM.

Nu e singura boacănă pe care a făcut-o. De Paște, ea obișnuia să spargă toate ouăle, să vadă care e mai tare. „Plângea mama când găsea toate ouăle sparte, le făceam pe ascuns să vedem care e mai tare. Și aflam care e mai tare”, a declarat ea râzând.

Mirela Oprișor, bătută de un vecin

Pozele ei din copilărie nu s-au oprit aici. „Eu, la Brașov, stăteam într-un cartier de case unde s-au construit blocuri și încă se dărâmau casele și așa mai departe și luam fiecare casă din asta care se închidea de pe stradă, care avea curte, grădină, frumos, care avea flori, fructe, și mergeam la furat de fructe, dar nu mai stătea nimeni acolo, nouă nu ni se părea așa, că era așa dramatic, că luăm cireșele din curtea omului.

Băi, și am luat bătaie cu un furtun, m-am ascuns în wc-ul din curte, dar tot m-a prins ăla și și-a dat seama că sunt acolo și, ca proasta, am rămas ultima, bă, și am luat-o, m-a târât ăla toată curtea, m-a bătut. Eu am zis că sunt foarte tare că mă ascund acolo”, își mai amintește amuzată actrița, care apare săptămânal pe micul ecran, la Pro TV. Joacă rolul Aspirinei în serialul „Las Fierbinți”.

