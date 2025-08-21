Printre curiozitățile adresate s-a numărat și cea legată de greutatea ei. Deși ar putea părea o întrebare simplă, răspunsul Ancăi Serea a fost unul elaborat și sincer. Soția cântărețului Adrian Sînă a explicat că, în opinia ei, odată ce treci de o anumită vârstă, numărul de kilograme nu mai are o importanță atât de mare.

Ce greutate are Anca Serea

Mult mai relevante sunt starea de sănătate, echilibrul și liniștea interioară. În ciuda modestiei sale, nu poate trece neobservat faptul că la cei 44 de ani ai săi, Anca Serea se menține într-o formă de invidiat. Ea a dezvăluit totuși că în prezent cântărește 61 de kilograme și are o înălțime de 1,77 m.

„Sincer, cred că mai ales după o anumită vârstă nu mai sunt atât de relevante kilogramele! Cel mai important este să fim sănătoase, echilibrate, active, liniștite, mulțumite și lista poate continuă!

Cred că cineva poate avea greutatea ideală, dar să trăiască cu anxietate alimentară sau imagine de sine distorsionată (cum am făcut eu până pe la 40 de ani când, deși aveam 53 kg la 1,77 m, tot eram complet nemulțumită). Sau invers – poate trăi în echilibru și în armonie cu propriul corp, indiferent de cifra pe care o arată cântarul. Dar ca să nu evit răspunsul, astăzi am în jur de 61 de kg!”, a dezvăluit Anca Serea.

Anca Serea a spus dacă are sau nu intervenții estetice

Anca Serea, în vârstă de 44 de ani, este mamă a șase copii și se menține într-o formă de invidiat cu un stil de viață echilibrat. De-a lungul timpului, prezentatoarea TV a fost întrebată dacă are sau nu intervenții estetice, însă nu a dat prea multe detalii. Acum, ea și-a spus părerea cu privire la acest subiect.

„Nu pot să spun că sunt adepta, că sunt pro sau contra, cred că fiecare face cum decide pentru el și dacă nu se simte bine în propria piele, atunci e important, dar nu în mod exagerat, nu susțin să arătăm toate ca trase printr-un șablon”, a spus Anca Serea pentru Spynews. Anca Serea mărturisește că ea nu a apelat niciodată la doctorii esteticieni, pentru că este un om fricos.

„Din păcate, în zilele noastre se abuzează foarte mult de chirurgia estetică, eu nu am apelat până acum, din simplu motiv că sunt un om fricos, să zic așa, dar poate pe viitor chiar nu știu ce să spun, fiecare decide cel mai bine, ce i se potrivește”, a mai zis vedeta pentru sursa citată.

Anca Serea e căsătorită cu Adi Sînă

Anca Serea și cântărețul Adrian Sînă sunt împreună de 17 ani, iar la un moment dat au fost în pragul divorțului. Au trecut peste situațiile dificile din căsnicie, iar acum se cunosc atât de bine, încât nu mai au multe discuții în contradictoriu.

Căsătoriți din anul 2015, Anca Serea se iubește cu artistul Adrian Sînă de 17 ani. Împreună cresc șase copii, însă numai patru sunt ai cântărețului, căci fosta prezentatoare de televiziune are un băiat și o fiică din mariajului cu Filip Poplinger, un om de afaceri care s-a stins din viață. De-a lungul anilor, în spațiul public au existat și multe zvonuri cum că ei ar divorța. Pentru prima oară, în 2022, Anca Serea a spus că da. Ea și Adi Sînă au fost la un pas de divorț.

„Cred că a existat un moment sau două în care am vrut să renunțăm, dar ne-am dat seama că nu aveam un motiv suficient de serios și cred că toate experiențele astea, și acum vorbim foarte serios, ne fac să realizăm ce avem, de fapt. Am zis că nu o să mergem mai departe, că o să ne despărțim, dar nu. Mi-am dat seama apoi că nici nu a fost adevărat”, a povestit Anca Serea în cadrul unei emisiuni de la Kanal D.

