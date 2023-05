Andra este una dintre cele mai iubite cântărețe din România, iar Gigi Becali se numără printre fanii ei. Aflată la un eveniment, soția lui Cătălin Măruță a fost recunoscută de latifundiarul din Pipera, care a venit fericit să o ia în brațe. Din păcate, în acel moment a avut loc o situație stânjenitoare, iar Andra s-a lovit cu dintele în microfon și i s-a ciobit.

„Mi s-a întâmplat odată, eram la o petrecere a unui cazinou, la Marriott, asta de mult, nu aveam încă trupă, eram cu dansatoare. Și domnul Becali a venit la petrecerea asta, în primă fază se uita, «Cine-i fata asta?» Mi-am dat seama că am chestia asta, să citesc pe buze.

„El când m-a ridicat, mi-am lovit dintele cu microfonul și mi-am ciobit dintele”

În momentul în care am început să cânt «Vreau sărutarea ta», și-a dat seama cine sunt, pentru că îi plăcea mult melodia. S-a ridicat, a venit și m-a luat în brațe, eu cum cântam, el când m-a ridicat, mi-am lovit dintele cu microfonul și mi-am ciobit dintele. Simți gust de dinte și nu-ți dai seama dacă e mult, dacă e tot luat, sau dacă e puțin. Și cântam așa… Apoi, când m-a lăsat jos, le întrebam pe fete: «Mai am dintele, mai am dintele?»”, a povestit Andra, în podcastul „Da Bravo”.

Artista a cântat la nunta fiicei lui Gigi Becali, Theodora. La momentul respectiv, Andra a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. „Eu m-am măritat la 23 de ani și de aceea, când sunt invitată de o mireasa foarte tânără mă emoționez tare. Îi urez și ei mult noroc și o felicit pentru curajul de a-și asculta inima la doar 24 de ani! Îi mulțumesc că și-a dorit să fiu la nunta ei, să îi fiu alături în această zi specială! Casă de piatră Theodora & Mihai!“.

Andra, despre relația cu Cătălin Măruță

Artista și prezentatorul de la PRO TV formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. Andra a dat detalii neașteptate despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Cătălin Măruță.

„Cătălin este introvertit, chiar dacă la televizor nu pare. Eu provin dintr-o familie în care ne exprimăm deschis sentimentele. Ne pupăm în văzul lumii, ne spunem «Te iubesc» de nu ştiu câte ori pe zi. Eu cu bagajul ăsta am intrat în relaţie. Depinde foarte mult de modul în care ai fost educat în familie, în ce mediu ai crescut”.

Și a continuat: „Eu împărtăşesc tot. Dacă iese un coş în ureche… tot. Nu ţin secrete, se vede pe faţa mea dacă vreau să ţin un secret, eu nu pot să mint, mă trădează faţa”.

