Vedeta nu se află însă alături de tânăra care îi luminează viața, iar acest lucru i-a adus un val de nostalgie și dor, pe care le-a împărtășit cu fanii săi. Într-un mesaj postat pe Facebook, „Zâna Surprizelor” i-a transmis urări emoționante fiicei sale: „La mulți ani, Ana Violeta Bănică, cu dor și dragoste, privesc în urmă spre ultima noastră îmbrățișare de departe!

Dar mai ales spre mângâierea care vine, o aștept cu nerăbdare! Acum reperele existenței mele sunt întâlnirile noastre, Ana mea dragă!”. Cuvintele sale au atins inimile urmăritorilor, care i-au transmis la rândul lor urări frumoase Anei Violeta.

Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale

Motivul pentru care Andreea Marin și fiica ei nu au putut fi împreună astăzi este unul important. Ana Violeta, rodul căsniciei dintre prezentatoare și Ștefan Bănică junior, se află în Statele Unite ale Americii, unde a fost admisă la prestigioasa Universitate Cornell. Tânăra și-a început viața de studentă peste Ocean, iar mama sa a însoțit-o recent pentru a o sprijini și pentru a o ajuta să se acomodeze în campusul universitar.

Deși distanța dintre ele este acum mare, legătura dintre mamă și fiică rămâne una indestructibilă. Andreea Marin s-a declarat mândră de parcursul fiicei sale și a arătat că, deși nu pot fi mereu împreună, fiecare revedere devine un reper esențial al existenței ei.

Imaginea publicată alături de mesaj, în care cele două apar zâmbitoare și apropiate, este dovada unei relații puternice, clădite pe dragoste și respect. Astăzi, chiar și de la distanță, Ana Violeta primește cele mai calde gânduri și urări de la mama ei, care a demonstrat încă o dată că iubirea părintească nu cunoaște granițe.

Andreea Marin a ajutat-o pe Violeta cu mutarea în America

Fosta prezentatoare TV a vorbit cu sinceritate despre trăirile unui părinte în momentul în care copilul devine adult și își urmează propriul drum, mărturisind că, deși grijile par să scadă, dorul devine tot mai apăsător.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.

Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Universitatea Cornell face parte din renumitul grup Ivy League, recunoscut pentru standardele academice înalte, iar Andreea Marin și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au sprijinit-o pe Violeta – profesori, familie și prieteni. Fotografiile postate de vedetă sunt un dar pentru cei dragi de acasă, care, deși nu au fost prezenți fizic, au fost alături de ele cu sufletul.

